Захарова заявила, що відповідь Росії на дії Литви буде не дипломатичною. Мовляв, держава-агресорка відповідатиме Вільнюсу у "практичній" площині. Що саме це означає – невідомо.

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За словами представниці міністерства закордонних справ Росії, уряд вже пропрацьовує варіанти реакції.

Що відомо про обмеження транзиту

15 березня Європейський Союз схвалив 4 пакет санкцій проти Росії за напад на Україну. Обмеження передбачали заборону імпорту та транзиту російської сталі й інших виробів із чорних металів до ЄС та через ЄС. Ці правила набули чинності лише 17 червня.

Литва є членом ЄС, тому повинна була відмовитися від транзиту заборонених товарів. 18 червня влада Калінінграду заявила, що Литва не пропускає на свою території транзитні потяги з товарами, які їдуть з Білорусі. 3 місяці російські чиновники нічого не говорили про ці обмеження, хоча знали про них, аж тут, коли санкції вступили у дію, у Кремлі "запалало".

Російська влада почала говорити, про "блокаду" Калінінградської області. Речник президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Литва "розв'язала їм руки" й почав погрожувати країнам Балтії "заходами у відповідь".

Водночас голова комісії Ради Федерації із захисту суверенітету Андрій Клімов пішов ще далі. Він вирішив використати улюблений метод держави-агресорки – полякати Євросоюз "другою армією світу".

Вже 20 червня росіяни заявили, що починають військові навчання у Калінінградській області. Солдати путінської армії винитимуться стріляти з реактивних систем залпового вогню "Град" та "Ураган", а також великокаліберних гармат "Гіацинт" й іншого артилерійського озброєння біля кордону з країнами Балтії.

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В Естонії вже заявили, що російський гелікоптер на кілька хвилин перетнув повітряний простір держави. Таке сталося вперше з початку повномасштабної війни в Україні. Крім того, в естонському уряді розповіли, що Росія проводить навчання з імітацією ракетних ударів по їхній території. Міністерство закордонних справ вже викликало російського посла "на килим".

До теми дивіться відео про істерику Кремля через дії Литви: