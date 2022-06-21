Російський літак перетнув простір Естонії

Відомство заявило, що Росія проводить військові навчання з імітацією ракетних ударів по Естонії. Така провокаційна поведінка посилилася напередодні саміту НАТО, який відбудеться 29 – 30 червня у Мадриді.

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МЗС Естонії зазначило, що 18 червня прикордонний патрульний гелікоптер Росії на 2 хвилини влетів у повітряний простір Естонії. Це вперше росіяни порушили повітряний простір країни від початку повномасштабної війни в Україні. Естонське міністерство вже викликало російського посла "на килим".

Росія розпочала навчання у Калінінградській області

Після того, як Литва припинила пропускати через свою територію транзитні потяги з товарами, які потрапили під санкції Європейського Союзу, у росіян запалало. У Раді федерації заявили, що у Росії будуть "розв'язані руки для вирішення питання будь-якими способами", якщо ЄС не виправить ситуацію з "блокадою Калінінграда". Крім того, речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав ситуацію "безпрецедентною", а рішення Литви – "незаконним". Він пригрозив країнам Балтії, що Росія ще визначається з "відповіддю" на такі дії.

То ж 20 червня у Калінінградській області розпочали військові навчання. Російські військові тренуються стріляти з реактивних систем залпового вогню "Град" та "Ураган", а також великокаліберних гармат "Гіацинт" й іншого артилерійського озброєння. Загалом участь у навчаннях візьмуть 3 тисячі солдатів.

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Зауважимо, директор Інституту дослідження російської агресії Юрій Шуліпа заявив, що Росія справді готується до ескалації у Калінінграді. Однак експерт вважає, що ймовірність того, що держава-агресорка дійсно піде на такий крок – вкрай низька. Адже НАТО вже посилило присутність своїх військ на східному фронті.

Водночас Шуліпа вважає, що ситуація довкола Калінінграду Україні "дуже на руку". Адже це, мовляв, суттєво послаблює армію окупантів.

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