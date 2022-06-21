Про це 24 каналу розповів директор Інституту дослідження російської агресії Юрій Шуліпа. Він також зазначив, що Росія справді готується до ескалації у Калінінграді, але ймовірність того, що окупанти дійсно підуть на цей крок – вкрай низька.

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Польща посилила присутність своїх військ на східному фронті, так само наростило свою присутність і НАТО, додає експерт.

Якщо Росія все ж наважиться "пробивати коридор", то поляки підключаться ще раніше, аніж НАТО прийматиме рішення щодо участі,

– переконаний Шуліпа.

"Україні такі дії довкола Калінінграду дуже "на руку", адже це суттєво послаблює російського агресора", – додає Юрій Шуліпа.

Російські злочинці погрожують Литві і божеволіють довкола Калінінграду

У Росії триває масова істерія через те, що Литва обмежила транзит російських товарів своєю територією до Калінінградської області. У Кремлі вже вдалися до чергових погроз.

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз перевірить юридичні аспекти вказівок Єврокомісії щодо санкцій, відповідно до яких Литва обмежила транзит окремих товарів своєю територією до Калінінградської області Росії. Однак він додав, що заяви російських осіб щодо нібито блокади Калінінградської області не відповідають дійсності.

Росія біснується у Балтійському морі

Військовослужбовці Балтійського флоту Росії проводять навчання ракетних та артилерійських підрозділів у Калінінградській області.

У маневрах залучили приблизно 1 тисячу військовослужбовців та понад 100 одиниць бойової та спеціальної техніки артилерійських та ракетних частин.

Це сталося після того, як Литва припинила пропускати через свою територію транзитні потяги з товарами, які потрапили під санкції Європейського Союзу.

У Раді Федерації заявили, що у Росії будуть "розв'язані руки для вирішення питання будь-якими способами", якщо ЄС не виправить ситуацію з "блокадою Калінінграда".

Щоправда, Литва є членом НАТО, і напад на цю країну буде означати напад на весь Альянс, у тому числі США, Францію, Німеччину та ще 26 країн.

У Литві ж заявили, що вони лише виконують рішення Європейського Союзу щодо санкцій, які наклали на Росію.

Детальніше про "болотяні завивання" щодо Литви: дивіться відео