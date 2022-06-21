Росія погрожує Польщі, країнам Балтії та Молдові

Відповідну заяву під час пресконференції з прем'єр-міністром Люксембургу зробив президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал.

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За його словами, щоб зрозуміти імперські цілі Росії, можна зробити висновки з публічних висловлювань представників влади Росії.

Глава держави звернув увагу на погрози Росії на адресу Литви. У Кремлі звинувачують Литву у блокаді транзиту товарів і, як підкреслив Зеленський, погрожують "піти до розблокування".

Президент України наголосив, що й раніше заявляв, що Росія не зупиниться на українській території, "тому що вона бачить всю територію колишнього Радянського Союзу як свою".

Тому ми розуміємо, що якщо наша держава не витримає такого натиску, то після нас інші наші сусіди або інші колишні радянські республіки можуть бути під загрозою атаки Росії,

– сказав глава держави.

Він додав, що від російської влади та близького оточення Володимира Путіна лунають погрози не тільки на адресу країн Балтії, але й у бік Польщі, Молдови та Грузії. Частини територій двох останніх країн, зауважив Зеленський, Росія досі тримає під окупацією.

Росія відкрито погрожує Литві

Росія не зупинилася на агресії проти України та відкрито погрожує країнам Заходу. Не так давно у Кремлі погрожували західним партнерам через те, що ті надають Україні важке озброєння. Окрім того, у Росії заявляли про так звану "денацифікацію" Польщі.

У червні з боку Росії полетіли погрози на адресу Литви. Все тому, що литовська залізниця припинила транзит низки російських товарів, які потрапили під санкції Євросоюзу, до Калінінграда.

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Речник Путіна Дмитро Пєсков сказав, що "це порушення всіх і вся", та назвав дії Литви незаконними. Більш гострим у своїх погрозах був голова комісії Ради Федерації із захисту суверенітету Андрій Клімов, який сказав, що Росія "розв'яже руки для вирішення питання транзиту будь-якими способами".

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що звинувачення Росії брехня і чиста пропаганда. Він наголосив, що немає ніякої блокади з боку Литви.

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