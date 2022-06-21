Про це під час свого вечірнього звернення розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал. Він зауважив, що українські захисники та захисниці продовжують давати гідну відсіч окупантам.

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Окупантам не подобається активність України

Президент розповів, що Росія дуже нервово сприймає активність України, як він і передбачав.

Знову обстріли Харкова, Одеси, знову спроби жорстоких наступальних дій на Донбасі. Це – зло, яке можна заспокоїти тільки на полі бою,

– зауважив Зеленський.

Наразі бійці ЗСУ також захищають Лисичанськ та Сєвєродонецьк. За словами глави держави, весь цей регіон – найскладніший, адже там відбуваються найважчі бої.

"Але там наші міцні хлопці та дівчата. Окупанти отримують відповіді на свої дії проти нас. Вдячний армії та розвідці, які це забезпечують", – наголосив президент.

Він додав, що ввечері підписав черговий указ про нагородження українських захисників і захисниць. 220 учасників бойових дій відзначили державними нагородами, з яких 27 – посмертно.

"Вічна пам'ять усім, хто віддав життя за Україну! Вічна слава усім, хто захищає нашу державу! Слава вам! Слава Україні!", – підсумував Зеленський.

Дивіться звернення Володимира Зеленського:

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