Об этом во время своего вечернего обращения рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал. Он отметил, что украинские защитники и защитницы продолжают давать достойный отпор оккупантам.

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Оккупантам не нравится активность Украины

Президент рассказал, что Россия очень нервно воспринимает активность Украины, как он и предполагал.

Снова обстрелы Харькова, Одессы, снова попытки жестоких наступательных действий на Донбассе. Это зло, которое можно успокоить только на поле боя,

– заметил Зеленский.

В настоящее время бойцы ВСУ также защищают Лисичанск и Северодонецк. По словам главы государства, весь этот регион – самый сложный, ведь там происходят тяжелые бои.

"Но там наши крепкие парни и девушки. Оккупанты получают ответы на свои действия против нас. Благодарен армии и разведке, которые это обеспечивают", - подчеркнул президент.

Он добавил, что вечером подписал очередной указ о награждении украинских защитников и защитниц. 220 участников боевых действий отметили государственными наградами, из которых 27 – посмертно.

"Вечная память всем, кто отдал жизнь за Украину! Вечная слава всем, кто защищает наше государство! Слава вам! Слава Украине!", - подытожил Зеленский.

Смотрите обращение Владимира Зеленского:

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