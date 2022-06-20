По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, появление представителей фанатского движения на фронте со стороны России не стало чем-то странным, ведь в стране-агрессоре ультрас использовали на войне еще в 2014 году. Впрочем, в начале войны на Донбассе добровольческие формирования из фанатов были не столь большими.

Смотрите также Потому что одноразовые: в России решили заплатить добровольцам втрое меньше, чем обещали

Летом же 2022 года появление российских ультрас на украинской земле стало достаточно массовым явлением.

Имеют нацистские татуировки и приехали осуществлять геноцид

Как утверждают в украинских спецслужбах, лидируют в этом сомнительном рейтинге именно фанаты ЦСКА, как команды, что причастна к министерству обороны.

При этом, несмотря на все заявления о "денацификации" едва ли не каждый доброволец из числа ультрас исповедует откровенно нацистскую идеологию. Отличить фанатов от обычных оккупантов можно по татуировкам. У них есть наколки ЦСКА, с изображением свастики, коловрата и даже Гитлера.

"Освобождение Донбасса" российские фанаты вовсе не считают целью своего пребывания в Украине. Они прямо говорят о том, что собираются убить каждого, кто идентифицирует себя украинцем.

По некоторым данным, к формированию подразделений фанатского движения ЦСКА приобщались лично функционеры футбольного клуба.

В следующий раз, когда кто-нибудь из российских спортсменов будет рассказывать о "спорте вне политики", нужно будет перечислить им фамилии всего руководства ЦСКА. Все от президента клуба до главного тренера писали письма в минобороны с просьбой создать официальную военную группировку с фанатами,

– рассказали источники 24 канала.

Окопная романтика закончилась после первого обстрела

Если в начале полномасштабных боевых действий в Украине фанаты кричали о том, что "почувствовали ZOV", "не будут бросать своих" и думали о пропагандистских штампах, все их бахвальство закончилось фактически после первого же боя.

Добровольческий отряд понес потери в первом же боевом столкновении, после чего едва ли не половина фанатов начала спрашивать, можно ли им домой. Однако командование всех фактически послало, ведь ультрас ехал на войну по собственному желанию и подписал контракты на 3 месяца.

Более того, захватчики из фанатского движения ЦСКА еще перед созданием группировки кичились своей физической формой и навыками, из-за чего из них создали немало разведрот. При этом в большинстве своем у них не было военного опыта, что и сказывается на качестве выполнения ими задач.

Из-за этого неопытные фанаты нередко становятся добычей украинских снайперов или разрываются на куски из-за работы артиллерии. При любой возможности испуганные московские ультрас сдаются в плен. И уже во время допросов адепты "русского мира" рассказывают о том, как их "заманили на войну обманом".