Путін побоїться нападати на країни Балтії

Про це 24 каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Він вважає, що остерігатися наступного удару Путіна потрібно країнам пострадянського простору, а саме Казахстану, Грузії та Вірменії. Вони можуть стати наступними цілями російського диктатора.

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Країни Балтії – це країни НАТО. Це страшно – 5-та стаття. Вже отримали по морді конвенційною зброєю. Я вважаю, що Кремль туди не полізе. Принаймні якщо не відважиться на ядерний конфлікт,

– вважає Гудков.

У випадку з можливим нападом на Грузію чи Казахстан втручання НАТО Росії не загрожує. Є незначний шанс, що Казахстану може допомогти Китай, однак там, зважаючи на напруження ситуації з Тайванем, є багато інших проблем.

Російський політик вважає, що Путін накаже здійснити якісь вилазки на на північну територію Казахстану, щоб спровокувати там якусь гібридну війну. Те ж саме стосується Грузії, і, можливо, Вірменії.

"Я бачив кадри вечірнього мітингу в Грузії, там велика кількість людей вийшла виступати за євроінтеграцію. З Вірменією – незрозуміло, але там теж триває дуже серйозна боротьба за майбутнє країни", – розповів Гудков.

Він прокоментував і погрози Кремля довкола Калінінградської області та того, що Росії обмежують доступ до її територій та залізничне сполучення з ними. Політик вважає ці заяви спробою залякування.

За його словами, Вільнюс справді хвилюється через такі заяви, адже нікому достеменно невідомо, що буде.

"Я думаю, що якісь "підлянки" будуть, можливо, якісь провокації. Але Путін зараз не відважиться на дії, які приведуть до відкриття другого фронту", – переконаний російський політик.

Гудков каже, що у Путіна зараз і без того є купа проблем зі всіх боків – японці починають рухатися на Далекому Сході, починається нагнітання ситуації з Азербайджаном і Туреччиною, Сирія збирається розширити свій коридор. Йому потрібно якось давати з цим раду, тож російський президент навряд наважиться на радикальні дії.

"Підлянок" буде багато, заяв також багато, Захарова буде викидати купу проклять та фейків, але, мені здається, це закінчиться нічим,

– підсумував він.

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