Путин побоится нападать на страны Балтии

Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Он считает, что опасаться следующего удара Путина следует странам постсоветского пространства, а именно Казахстану, Грузии и Армении. Они могут стать следующими целями русского диктатора.

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Страны Балтии – это страны НАТО. Это страшно – 5-я статья. Уже получили по морде конвенционное оружие. Я считаю, что Кремль туда не полезет. По крайней мере, если не решится на ядерный конфликт,

– считает Гудков.

В случае возможного нападения на Грузию или Казахстан вмешательство НАТО России не грозит. Есть незначительный шанс, что Казахстану может помочь Китай, однако там, ввиду напряжения ситуации с Тайванем, есть много других проблем.

Российский политик считает, что Путин прикажет совершить какие-то вылазки на северную территорию Казахстана, чтобы спровоцировать там какую-нибудь гибридную войну. То же касается Грузии, и, возможно, Армении.

"Я видел кадры вечернего митинга в Грузии, там большое количество людей вышло выступать за евроинтеграцию. С Арменией – непонятно, но там тоже идет очень серьезная борьба за будущее страны", – рассказал Гудков.

Он прокомментировал и угрозы Кремля вокруг Калининградской области и того, что Россия ограничивает доступ к ее территориям и железнодорожное сообщение с ними. Политик считает эти заявления попыткой устрашения.

По его словам, Вильнюс действительно волнуется из-за таких заявлений, ведь никому неизвестно, что будет.

"Я думаю, что какие-то "подлянки" будут, возможно, какие-то провокации. Но Путин сейчас не отважится на действия, которые приведут к открытию второго фронта", – убежден российский политик.

Гудков говорит, что у Путина сейчас и так есть куча проблем со всех сторон – японцы начинают двигаться на Дальнем Востоке, начинается нагнетание ситуации с Азербайджаном и Турцией, Сирия собирается расширить свой коридор. Ему нужно как-то справляться с этим, поэтому российский президент вряд ли решится на радикальные действия.

"Подлянок" будет много, заявлений тоже много, Захарова будет выбрасывать кучу проклятий и фейков, но, мне кажется, это закончится ничем,

– подытожил он.

Российский политик Гудков назвал страны, которые могут стать следующими целями Путина: смотрите видео