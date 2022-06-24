Атака России направлена больше на ЕС, чем в Литву.

Об информационной атаке на Литву от России 24 канала рассказал литовский эксперт по вопросам безопасности Марюс Лауринавичюс. Он считает, что атака России сейчас больше направлена на Запад в целом.

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По его словам, информационные атаки против Литвы со стороны России были и раньше.

Сейчас мы уже можем говорить о том, что это более комплексная атака, и, наверное, она все-таки больше направлена на Евросоюз и Запад вообще, чем на Литву.

– заявил Лауринавичюс.

Он говорит, что россияне хотят добиться исключения в санкциях для Калининграда, но это может подорвать всю санкционную политику. Кроме того, по его мнению, это небезопасно для Литвы.

"Это большая операция. О какой-то военной угрозе Литве говорить не приходится, но это серьезная и опасная операция России", – считает эксперт по вопросам безопасности.

Как на заявления России реагируют власти Литвы

По словам Лауринавичюса, власти на это не реагируют никак. Он говорит, что это глупо с их стороны – реагировать на такие глупости .

Этот процесс начался еще раньше. Есть там такой депутат Федоров, заявивший о том, чтобы "отозвать признание независимости Литвы". Мы к этому готовы, они не в первый раз об этом говорят. И обращать внимание на такие вещи нет смысла,

– подчеркнул он.

Эксперт добавил, что сейчас литовцы должны сосредоточиться на попытке России взорвать санкционный механизм в отношении Калининграда. Они попытаются это использовать и против санкций вообще.

"Они (россияне – 24 канал) уже, к сожалению, достичь некоторой своей цели – Еврокомиссия начала пересматривать какие-то правила , но об этом пока не объявили. Надеюсь, что литовские власти отстоят нашу позицию", – подытожил он.

Цинические заявления России по Литве

В Кремле возмущены тем, что Литва ограничила транзит российских товаров по своей территории. Одиозная представительница российского МИД Мария Захарова заявила, что ответ России на действия Литвы будет не дипломатичным.

Из-за отказа Литвы в транзите россияне даже решили начать военные учения имитацией ракетных ударов в Калининградской области, то есть сразу у границы с Литвой.

А 22 июня Россия пригрозила Литве отключением от системы электроснабжения. В Литве угрозами россиян не удивлены и не напуганы.

Россияне сейчас активно рассказывают литовцам, что "прорежут себе Сувальский коридор". Однако общественный деятель и спикер Informnapalm Михаил Макарук говорит , что это настолько маловероятно, что даже смешно.

Российский публицист Андрей Пионтковский уверен, что угрозы России Литве не больше, чем "понты" питерского двора . По его мнению, реализация этих угроз – нулевая.

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