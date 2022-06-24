Атака Росії направлена більше на ЄС, аніж Литву

Про інформаційну атаку на Литву від Росії 24 каналу розповів литовський експерт з безпекових питань Марюс Лауринавичюс. Він вважає, що атака Росії зараз більше направлена на Захід загалом.

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За його словами, інформаційні атаки проти Литви з боку Росії були і раніше.

Зараз ми вже можемо говорити про те, що це більш комплексна атака, і напевно, вона все-таки більше направлена на Євросоюз і Захід взагалі, ніж на Литву,

– заявив Лауринавичюс.

Він каже, що росіяни хочуть досягти виключення в санкціях для Калінінграду, але це може підірвати всю санкційну політику. Крім того, на його думку, це небезпечно для Литви.

"Це велика операція. Про якусь воєнну загрозу Литві говорити не доводиться, але це серйозна й небезпечна операція Росії", – вважає експерт з безпекових питань.

Як на заяви Росії реагує влада Литви

За словами Лауринавичюса, влада на це не реагує ніяк. Він каже, що це нерозумно з їхнього боку – реагувати на такі дурниці.

Цей процес почався ще раніше. Є там такий депутат Федоров, який заявив про те, щоб "відізвати визнання незалежності Литви". Ми до цього готові, вони не вперше про це говорять. І звертати увагу на такі речі немає сенсу,

– наголосив він.

Експерт додав, що зараз литовці мають зосередитися на спробі Росії підірвати санкційний механізм щодо Калінінграду. Вони спробують це використати і проти санкцій взагалі.

"Вони (росіяни – 24 канал) вже, на жаль, досягти деякої своєї цілі – Єврокомісія почала переглядати якісь правила, але про це поки не оголосили. Сподіваюся, що литовська влада відстоїть нашу позицію", – підсумував він.

Цинічні заяви Росії щодо Литви

У Кремлі обурені тим, що Литва обмежила транзит російських товарів своєю територією. Одіозна представниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що відповідь Росії на дії Литви буде не дипломатичною.

Через відмову Литви у транзиті росіяни навіть вирішили почати військові навчання імітацією ракетних ударів у Калінінградській області, тобто одразу біля кордону з Литвою.

А 22 червня Росія пригрозила Литві відключенням від системи електропостачання. У Литві погрозами росіян не здивовані і не налякані.

Росіяни зараз активно розповідають литовцям, що "проріжуть собі Сувальський коридор". Проте громадський діяч та речник Informnapalm Михайло Макарук каже, що це настільки малоймовірно, що аж смішно.

Російський публіцист Андрій Піонтковський впевнений, що погрози Росії Литві не більше, ніж "понти" пітерського двору. На його думку, реалізація цих погроз – нульова.

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