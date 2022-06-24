Про це 24 каналу розповів громадський діяч та речник Informnapalm Михайло Макарук. Він також зазначив, що більшість бойової потуги із Калінінградськї області задіяна в Україні.

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Калінінградська область вся виснажена, через те, що 80% бойових частин саме звідси або задіяні на Донбасі, або вже в українській землі,

– зазначає Макарук.

"Загалом, доволі хорошим був би варіант поділу Калінінградської області поміж Литвою та Польщею. Адже у Німеччини "немає яєць", аби це зробити", – додає речник Informnapalm.

Лише на території Литви розташовані британський, німецький, французький та американський батальйони НАТО, про Польщу взагалі мовчу – поляки зробили своє діло, зазначає журналіст. Він також додає, що у цих країн дуже широкий авіабатальйон, також не можна забувати про дружній флот Данії та Німеччини, що постійно перебуває у Балтійському морі.

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Тому шансів на те, що Росія все ж піде на такий самогубчий крок і вирішить "пробити" коридор до Калінінграду – мало, переконаний Михайло Макарук.

У Литві розширили транзитні заборони

Зазначимо, що після погроз Росії у бік Литви про у Вільнюсі пішов ще далі. Окрім заборони на залізничне перевезення на підсанкційні товари, заборонили і автомобільний експорт. Відповідно тепер, дуже багато товарів просто не можуть потрапити у Калінінградську область.

На кордоні Литви та Білорусі – вже черга з фур, які литовські прикордонники розвертають.

Протистояння Росії та Литви через "блокаду" Калінінграда

Литва виконує умови санкційного пакету ЄС, заборонивши транзит через свою територію певних російських товарів.

У Кремлі кажуть, що це є "порушенням всіх і вся" та погрожують Вільнюсу заходами у відповідь та навіть "розв'язаними руками".

Аби полякати литовців, росіяни почали навчання у Калінінградській області. Вони тренуватимуться гатити по території НАТО з "Градів" та "Гіацинтів".

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