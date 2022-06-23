Вважається, що глава Кремля може спричинити авіаційну кризу. Втім, ключовий момент, який Путін може застосувати щодо Литви – це енергетичний шантаж. Про це 24 каналу сказав радник міністра внутрішніх справ України.

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Авіаційна криза

Існує версія, що Росія може запустити на територію Литви свій цивільний літак. Так, до Калінінграда спробують перелетіти без жодних дозволів. Але Денисенко вважає, що такий варіант розглядатиметься ледь не в останню чергу.

Теоретично: прилетить раз, прилетить два, а потім його зіб'ють. Як було в Туреччині, коли Ердоган двічі попереджав, а на третій – збив літак. І що робитиме Путін? Починатиме війну проти Литви? Він розуміє, що не може починати війну проти країни НАТО,

– сказав він.

Путін не готовий до воєнних дій з будь-якою країною НАТО

"З моєї точки зору, Путін не готовий до воєнних дій з будь-якою країною НАТО. Або ж він почне підіймати ставки – діставати ядерну зброю, провокувати другу Карибську кризу. Це його мрія життя", – зауважив Вадим. За словами спікера, виключати не можна нічого, але такий сценарій – малореалістичний.

Енергетичний шантаж

Глава Кремля може почати блефувати. "Він говоритиме, що завтра Росія припинить поставки газу до Європи й перекриває кран", – каже Вадим. І тут питання, в кого виявляться міцніші нерви.

Потрібно розуміти, що Росії немає куди дівати газ, а нафту – з великими логістичними затратами, і не в таких обсягах, як зараз споживає Європа. "Для росіян це – стріляти собі в ногу", – говорить Денисенко.

У Путіна немає жодної серйозної ставки, яку він міг би підняти,

– резюмував радник.

Насамкінець, росіяни готові в рублях гасити свій борг та до того, що їм оголосять дефолт. Така заява прозвучала на Радбезі РФ.

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