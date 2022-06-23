Считается, что глава Кремля может повлечь за собой авиационный кризис. Впрочем, ключевой момент, который Путин может применить в отношении Литвы, – это энергетический шантаж. Об этом 24 канала сказал советник министра внутренних дел Украины.
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Авиационный кризис
Есть версия, что Россия может запустить на территорию Литвы свой гражданский самолет. Так, в Калининград попытаются перелететь без всяких разрешений. Но Денисенко считает, что такой вариант будет рассматриваться чуть ли не в последнюю очередь.
Теоретически: прилетит раз, прилетит два, а потом его собьют. Как было в Турции, когда Эрдоган дважды предупреждал, а на третий сбил самолет. И что будет делать Путин? Будет ли начать войну против Литвы? Он понимает, что не может начинать войну против страны НАТО.
– сказал он.
Путин не готов к военным действиям с любой страной НАТО
"С моей точки зрения, Путин не готов к военным действиям с любой страной НАТО. Или он начнет поднимать ставки – доставать ядерное оружие, провоцировать второй Карибский кризис. Это его мечта жизни", – заметил Вадим. По словам спикера, исключать нельзя ничего, но такой сценарий – малореалистичен.
Энергетический шантаж
Глава Кремля может начать блефовать. "Он будет говорить, что завтра Россия прекратит поставки газа в Европу и перекрывает кран", – говорит Вадим. И здесь вопрос, у кого окажутся более крепкие нервы.
Нужно понимать, что России некуда девать газ, а нефть – с большими логистическими затратами, и не в таких объемах, как сейчас потребляет Европа. "Для россиян это – стрелять себе в ногу", – говорит Денисенко.
У Путина нет никакой серьезной ставки, которую он мог бы поднять,
– резюмировал советник.
В заключение, россияне готовы в рублях гасить свой долг и к тому, что им объявят дефолт. Такое заявление прозвучало на Совбезе РФ.
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