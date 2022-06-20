Да, россияне могут прибегнуть к решению этого вопроса силовым путем. Об этом 24 каналу сказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

Литва последовательно применяет санкции ЕС, – литовский МИД о блокировании товаров в Калининград

Россияне отдают себе отчет, что блокада может длиться долго

Сегодня около 50% номенклатуры товаров, ранее передвигавшихся в Калининград, заблокированы. На санкции россияне (жители Калининграда) отреагировали типичным для себя путём – истерикой.

"В сети начали появляться видео, где они массово насилуют строительный магазин Leroy Marlen, пытаясь вынести из него как можно больше товаров". Они понимают, что блокада может длиться очень долго, и с большими последствиями для них», – сказал Ступак.

Силовое решение со стороны россиян возможно

Россия может попытаться военным путем разблокировать проезд своих грузов. В таком случае они будут пробивать границу Литвы со стороны Беларуси. Конечно, россияне будут говорить, что они только разблокируют железнодорожный путь. Но де-факто это будет вторжение на территорию страны НАТО.

Это большой вызов для НАТО

Можно сделать вывод, что появляется реальная угроза втягивания НАТО в войну с Россией.

Это будет серьезное испытание для самого альянса, ведь раньше они не сталкивались с возможностью втягивания в прямую войну со страной, которая в несколько раз больше, чем страны НАТО вместе взятые, владеет большим арсеналом классического оружия (танки, артиллерия, самолеты), а также – ядерной. оружием,

– заметил Ступак.

Он напомнил, как в начале полномасштабного вторжения в Украину НАТО продемонстрировало свою равнодушную позицию, аргументируя это тем, что Украина не является членом альянса. "Но здесь НАТО придется "показать зубы". Если они этого не сделают, это будет иметь очень серьезные последствия для всего альянса в будущем", – пояснил спикер.

Литве пригрозили потерей суверенитета

По мнению Ступака, речь идет даже о возможной оккупации Россией независимого европейского государства. К слову, у стран Балтии всегда было предостережение, что Россия по какой-либо причине может попытаться захватить их территорию.

"Они это осознают. И знают, что в случае вторжения они должны продержаться неделю – до момента подхода основных сил стран НАТО. А параллельно ведется классическая партизанская война, однако с применением современных "джавелинов", "стингеров" и т.д. А затем НАТО должно сказать свое решительное слово, собрать группу реагирования и решить этот вопрос военным путем», – подытожил Иван Ступак.

Тема: Литва под угрозой удара орков? – смотрите видео