Так, росіяни можуть вдатися до вирішення цього питання силовим шляхом. Про це 24 каналу сказав колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

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Росіяни усвідомлюють, що блокада може тривати довго

Сьогодні близько 50% номенклатури товарів, які раніше пересувалися до Калінінграда, заблоковані. На санкції росіяни (мешканці Калінінграду) відреагували типовим для себе шляхом – істерикою.

"У мережі почали з'являтися відео, де вони масово гвалтують будівельний магазин Leroy Marlen, намагаючись винести з нього якомога більше товарів". Вони розуміють, що блокада може тривати дуже довго, і з великими наслідками для них", – сказав Ступак.

Силове рішення з боку росіян можливе

Росія може спробувати військовим шляхом розблокувати проїзд своїх вантажів. У такому випадку, вони пробиватимуть кордон Литви з боку Білорусі. Звісно, росіяни говоритимуть, що вони лише розблоковують залізничну колію. Але де-факто – це буде вторгнення на територію країни НАТО.

Це великий виклик для НАТО

Можна зробити висновок, що наразі з'являється реальна загроза втягнення НАТО у війну з Росією.

Це буде серйозне випробування для самого альянсу, адже раніше вони не стикалися з можливістю втягнення у пряму війну з країною, яка у декілька разів більша за країни НАТО разом узяті, володіє великим арсеналом класичної зброї (танки, артилерія, літаки), а також – ядерною зброєю,

– зауважив Ступак.

Він нагадав, як на початку повномасштабного вторгнення в Україну НАТО продемонстрував свою байдужу позицію, аргументуючи це тим, що Україна не є членом альянсу. "Але тут НАТО доведеться "показати зуби". Якщо вони цього не зроблять, це матиме дуже серйозні наслідки для всього альянсу у майбутньому", – пояснив спікер.

Литві пригрозили втратою суверенітету

На думку Ступака, йдеться навіть про можливу окупацію Росією незалежної європейської держави. До слова, у країн Балтії завжди була пересторога, що Росія з будь-якої причини може спробувати захопити їхню територію.

"Вони це усвідомлюють. І знають, що у випадку вторгнення вони мусять протриматися тиждень – до моменту підходу основних сил країн НАТО. А паралельно ведеться класична партизанська війна, однак із застосуванням сучасних "джавелінів", "стінгерів" тощо. А потім НАТО мусить сказати своє рішуче слово, зібрати групу реагування та вирішити це питання військовим шляхом", – підсумував Іван Ступак.

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