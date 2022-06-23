Однако вероятность реализации этих угроз – нулевая. Так считает публицист Андрей Пионтковский. Об этом он сказал на ютубе 24 канала.

К слову Россия пригрозила Литве отключением от системы электроснабжения

Мне очень интересно, как Путин выберется из этой ситуации. Он продолжает "нагнетать" в стиле дворовых питерских понтов,

– считает публицист.

Об этом и свидетельствуют "помпезные" кадры по открытию заседания совета безопасности России и остальные угрозы страны-агрессора. Однако страны Балтии вполне спокойно относятся к этому и не реагируют на выходки кремлевского диктатора.

К слову. Писатель Ярослав Мельник заметил, что в литовских настроениях определенная тревога все же присутствует. Однако литовцы таки спокойны и продолжают "гнуть свою линию".

Блокада Литвой Калининградской области

Литва отказалась от транзита российских товаров по своей территории. 18 июня власти Калининграда заявили, что Литва не пропускает транзитные поезда с товарами.

Кроме запрета на железнодорожную перевозку на подсанкционные товары, запретили и автомобильный экспорт.

В Министерстве иностранных дел страны отметили, что просто выполняют решение Евросоюза.

На болотах – в панике

Оккупанты говорят, что еще решают, как именно будут реагировать на ограничения, мол, теперь у них "развязаны руки".

Из-за отказа Литвы в транзите россияне даже решили начать военные учения в Калининградской области, то есть сразу у границы с Литвой. Так, 20 июня воины "второй армии мира" начали тренироваться стрелять из реактивных систем залпового огня "Град" и "Ураган", а также крупнокалиберных орудий "Гиацинт" и другого артиллерийского вооружения.

А 22 июня Россия пригрозила Литве отключением от системы электроснабжения. В Литве угрозам россиян не удивлены и не напуганы. Более того, президент страны Гитанас Науседа отметил 23 июня, что в Вильнюсе готовы к тому, что Литву отключат от региональной электросети.

Интервью с Андреем Пионтковским: смотрите полностью видео