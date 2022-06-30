Про це для 24 каналу сказав депутат Європейського парламенту Пятрас Ауштрявічюс.

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"Литва вступила в НАТО, як й інші країни Балтії, як повноправний член, без жодних але. Коли є воєнні аспекти, бо буде обговорення й через це наші представники в Мадриді говорять, виступають й працюють на те, щоб присутність інших країн чи військових країн НАТО була б вже не на рівні батальйону, а на рівні бригад чи ще більше. Думаю, що ми доб'ємось цього", – сказав Ауштрявічюс.

До дій Росії неможливо бути готовим

За словами депутата, Литва створює інфраструктуру й інші об'єкти для НАТО. Мовиться вже не про сотні, а про тисячі військових. Для них мають бути найкращі умови.

Ми зводимо 3 нові військові міста. Вони будуть якнайкраще облаштовані й ми це зробимо за найкоротші терміни. Головне – ухвалити політичне рішення, а вже технічно й організаційно все виконати ми точно зможемо,

– зазначив Ауштрявічюс.

Він зазначив, що неможливо бути готовим до рішень та поведінки такого сусіда як Росія. Її "розумом не зрозуміти".

"Скільки ж роздумували, обговорювали російську політику. І до чого вони прийшли? До останнього дня вмовляли, що не треба провокувати. Треба розвивати діалоги. Навіть під час війни дзвонять й благають Путіна подивитися на карту чи календар. Тут різні аспекти, але ми маємо батальйон, а з цим можна зробити багато", – розповів політик.

НАТО ухвалить найкраще рішення

Ауштрявічюс розповів, що Литва збільшила свої оборонні витрати до 2,5% від ВВП. Також вона розвиває інституції, які допомагають армії.

"Не думаю, що є формальний період підготовки. У нашому регіоні (це стосується й України) треба буде надовго укріплювати оборону, розвивати суспільства й розмовляти з людьми й пояснювати, бо за один стрибок все не вирішимо. Думаю, що НАТО відреагує на провокації, ухвалить рішення і воно буде найкращим", – додав депутат.

Зверніть увагу – повне інтерв'ю з Пятрасом Ауштрявічюсом: дивіться відео