Словацька зброя вже допомагає нашим захисникам і захисницям пришвидшувати перемогу України.

Важливо Словацькі гаубиці, що б'ють на 40 кілометрів, вже передали Україні

Зауважимо, що міністр оборони Словаччини Ярослав Надь розповів про передачу Україні:

122 міліметрових боєприпасів для системи "Град",

4 вертольоти Мі-17,

1 вертоліт Мі-2.

Ця допомога Україні, як і всі попередні постачання, буде відшкодована Словаччині з Європейського фонду миру, що є сильним виявленням солідарності Європейського Союзу з Україною,

– наголосив Ярослав Надь.

Позиція Словаччини у війні Росії проти України

Словаччина від самого початку повномасштабного вторгнення Росії заявляла, що допоможе Україні на її шляху до відновлення після війни. Також країна допомагає українським біженцям, які були змушені покинули Батьківщину.

Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер на Всесвітньому економічному форумі в Давосі наголосив, що якщо Україна зазнає невдачі, наступною буде Словаччина. Він додав, що наша країна повинна перемогти у війні, яку розпочала Росія.

А нещодавно лідерка Словаччини Зузана Чапутова під час візиту до України відвідала Ірпінь і Бородянку, які стали свідками звірств російських окупантів. Словацька делегація була шокована побаченим там. Володимир Зеленський раніше казав, що президентка Словаччини та президент Польщі роблять усе, щоб переконати європейські країни в необхідності прийняття України в ЄС.

Вражає і той факт, що гаубиці Zuzana, які Словаччина передає Україні, призначались для її власної армії. Проте Міноборони країни вирішило надати пріоритет у виробництві цих гаубиць на замовлення для України. Речниця Міністерства оборони Словаччини Мартіна Коваль Какащикова, наголосила, що термін поставки гаубиць Zuzana до власних Збройних сил поки невідомий. Адже країна надала пріоритет отримання зброї для України.

Зазначимо, що закупівля 25 гаубиць Zuzana 2 була затверджена урядом ще у 2018 році. Але через пандемію дату доставки кілька разів переносили. Останні вісім штук мали доставити до середини грудня 2022 року.

Водночас державне акціонерне товариство Konstrukta Defense, що належить Міноборони Словаччини, цього тижня уклало договір на продаж Україні восьми гаубиць Zuzana 2.