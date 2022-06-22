Словацкое оружие уже помогает нашим защитникам и защитницам ускорить победу Украины.

Важно Словацкие гаубицы, бьющие на 40 километров, уже передали Украине

Отметим, что министр обороны Словакии Ярослав Надь рассказал о передаче Украине:

122 миллиметровых боеприпасов для системы "Град",

4 вертолетов Ми-17,

1 вертолета Ми-2.

Эта помощь Украине, как и все предыдущие поставки, будет возмещена Словакии из Европейского фонда мира, что является сильным проявлением солидарности Европейского Союза с Украиной,

– подчеркнул Ярослав Надь.

Позиция Словакии в войне России против Украины

Словакия с самого начала полномасштабного вторжения России заявляла, что поможет Украине на ее пути восстановления после войны. Также страна помогает украинским беженцам, вынужденным покинуть Родину.

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер на Всемирном экономическом форуме в Давосе подчеркнул, что если Украина потерпит неудачу, следующей будет Словакия. Он добавил, что наша страна должна победить в войне, которую начала Россия.

А недавно лидер Словакии Зузана Чапутова во время визита в Украину посетила Ирпень и Бородянку, которые стали свидетелями зверств российских оккупантов. Словацкая делегация была шокирована увиденным там. Владимир Зеленский ранее говорил, что президент Словакии и президент Польши делают все, чтобы убедить европейские страны в необходимости принятия Украины в ЕС.

Впечатляет и тот факт, что гаубицы Zuzana, которые Словакия передает Украине, предназначались для собственной армии. Однако Минобороны страны решило предоставить приоритет в производстве этих гаубиц на заказ для Украины. Представительница Министерства обороны Словакии Мартина Коваль Какащикова подчеркнула, что срок поставки гаубиц Zuzana собственным вооруженным силам пока неизвестен. Ведь страна предоставила приоритет получения оружия для Украины.

Отметим, что закупка 25 гаубиц Zuzana 2 была утверждена правительством еще в 2018 году. Но из-за пандемии дату доставки несколько раз переносили. Последние восемь штук должны были быть доставлены в середине декабря 2022 года.

В то же время государственное акционерное общество Konstrukta Defense, принадлежащее Минобороны Словакии, на этой неделе заключило договор на продажу Украине восьми гаубиц Zuzana 2.