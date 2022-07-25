Передусім мовиться про убезпечення повітряного простору. Про готовність піти на такий крок стало відомо 25 липня. Аналітики вважають, що отримання Україною бойових літаків – одне з ключових питань війни.

Водночас Є шанс, що українські льотчики почнуть опановувати сучасні літаки, зокрема F-16, – Міноборони

Коли Україні можуть надати МіГ-29 Словаччини

Міністр оборони Словаччини Ярослав Над сказав, що вони відкриті до обговорення щодо передачі винищувачі. Мовиться про момент, коли літаки перестануть експлуатувати. Це може статися досить швидко – коли Польща та Чехія почнуть захищати повітряний простір Словаччини.

Ми відкриті до обговорення того, щоб пожертвувати ці МіГ-29 Україні. Але, звичайно, це вимагатиме, я б сказав, ширшої дискусії щодо врахування фінансових аспектів та всіх інших аспектів доставки,

– заявив Ярослав Над.

Однак міністр підкреслив, що наразі рішення ще не ухвалене. Тому до отримання 11 винищувачів може знадобитися досить довгий шлях перемовин.

Зверніть увагу! Кожен такий літак Словаччини є модернізований. Їх оцінюють у 35 мільйонів євро за одиницю.

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