Прежде всего, речь идет об обеспечении воздушного пространства этой страны. Об этой готовности пойти на такой шаг стало известно 25 июля. Аналитики считают, что получение Украиной боевых самолетов – один из ключевых вопросов войны.

В то же время Есть шанс, что украинские летчики начнут овладевать современными самолетами, в частности F-16, – Минобороны

Когда Украине могут предоставить МиГ-29 из Словакии

Министр обороны Словакии Ярослав Над сказал, что они открыты для обсуждения передачи истребителей. Речь идет о моменте, когда самолеты перестанут эксплуатировать. Это может произойти довольно быстро, когда Польша и Чехия начнут защищать воздушное пространство Словакии.

Мы открыты для обсуждения того, чтобы пожертвовать эти МиГ-29 Украине. Но, конечно, это потребует, я бы сказал, более широкой дискуссии по учету финансовых аспектов и всех других аспектов доставки,

– заявил Ярослав Над.

Однако министр подчеркнул, что в настоящее время решение еще не принято. Поэтому до получения 11 истребителей может потребоваться достаточно длинный путь переговоров.

Обратите внимание! Каждый такой самолет Словакии модернизирован. Их оценивают в 35 миллионов евро в единицу.

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