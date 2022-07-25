Решение Палаты представителей должны утвердить Сенат и Байден
Об этом в эфире телемарафона заявил министр обороны Алексей Резников, сообщает 24 канал. Он прокомментировал, что Палата представителей приняла решение о выделении 100 миллионов долларов на обучение военных пилотов Украины.
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Резников отметил, что Украине нужно дождаться, чтобы это решение поддержали Сенат США и президент Джозеф Байден. Министр обороны сообщил, что есть шанс, что украинские летчики начнут овладевать современной генерацией самолетов.
Украина хочет получить от США современные истребители F-16 Однако Резников заявил, что для этого класса самолетов нужно адаптировать украинские аэропорты. Глава Минобороны рассказал, что инженеры и специалисты заявили, что украинские аэропорты в принципе способны принимать такие самолеты.
Кроме того, Резников заявил, что обучение пилотов нужно, чтобы Украина не теряла время после политического решения о передаче истребителей. По его словам, Украина действует на опережение.
Военная помощь США
- Палата представителей 15 июля приняла законопроект об оборонном бюджете на 2023 год. Часть средств будет направлена на обеспечение безопасности Украины и обучение украинских пилотов на американских истребителях F-15 и F-16. Оборонный бюджет США на 2023 год составит 839 миллиардов долларов, из которых Украина получит 1 миллиард долларов.
- До недавнего времени США и западные партнеры отказывались предоставлять Украине самолеты, опасаясь прямого конфликта с НАТО. Но теперь, как пишут СМИ, Украина может получить от Пентагона современные истребители. На этом настаивали сенаторы США.
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