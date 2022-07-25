Решение Палаты представителей должны утвердить Сенат и Байден

Об этом в эфире телемарафона заявил министр обороны Алексей Резников, сообщает 24 канал. Он прокомментировал, что Палата представителей приняла решение о выделении 100 миллионов долларов на обучение военных пилотов Украины.

К теме В США подали законопроект о срочном начале обучения украинских пилотов

Резников отметил, что Украине нужно дождаться, чтобы это решение поддержали Сенат США и президент Джозеф Байден. Министр обороны сообщил, что есть шанс, что украинские летчики начнут овладевать современной генерацией самолетов.

Украина хочет получить от США современные истребители F-16 Однако Резников заявил, что для этого класса самолетов нужно адаптировать украинские аэропорты. Глава Минобороны рассказал, что инженеры и специалисты заявили, что украинские аэропорты в принципе способны принимать такие самолеты.

Кроме того, Резников заявил, что обучение пилотов нужно, чтобы Украина не теряла время после политического решения о передаче истребителей. По его словам, Украина действует на опережение.

Военная помощь США

Палата представителей 15 июля приняла законопроект об оборонном бюджете на 2023 год. Часть средств будет направлена на обеспечение безопасности Украины и обучение украинских пилотов на американских истребителях F-15 и F-16. Оборонный бюджет США на 2023 год составит 839 миллиардов долларов, из которых Украина получит 1 миллиард долларов.

До недавнего времени США и западные партнеры отказывались предоставлять Украине самолеты, опасаясь прямого конфликта с НАТО. Но теперь, как пишут СМИ, Украина может получить от Пентагона современные истребители. На этом настаивали сенаторы США.

Важно – в США призвали дать Украине дальнобойные ракеты: смотрите видео