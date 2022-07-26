Об этом 24 каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович. Он заверил, что передача МиГ-29 от Словакии вполне возможна, хотя и при определенных условиях.

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По его словам, Словакия ведет дискуссию, чтобы после того, как она передаст Украине истребители, Чехия и Польша контролировали ее небо, то есть патрулировали собственными самолетами.

При выполнении этих условий эти МиГ-29 могут передать Украине (речь идет об 11 единицах)... Эта история уже звучала раньше. Поэтому это реально, но есть определенные условия,

– сказал эксперт.

Попович подчеркнул, что пока нельзя говорить о том, что это произойдет в ближайшие недели.

Он добавил, что Словакию винить нельзя.

"Ведь это имущество, оно стоит. Более того – в условиях такой растущей экспансии россии, Словакия имеет право требовать какие-то гарантии по сохранению собственного неба", – считает эксперт.

К тому же, как отметил Попович, Словакия уже передавала Украине помощь.

Попович о поставках оружия Украине и возможности переговоров с россией:



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