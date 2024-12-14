Про це розповідає 24 Канал з посиланням на "Суспільне Кропивницький". Шестирічного Назара Загребельного та ще чотирьох першокласників госпіталізували до реанімації обласної дитячої лікарні.

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Що відомо про отруєння

Як розповів завідувач відділення анестезіології Андрій Гутарєв, аналізи підтвердили, що діти вживали отруту для щурів. Нині всі учні виписані з лікарні.

Отрута викликає дефіцит вітаміну K і порушує згортання крові. Ми провели промивання шлунку й детоксикацію, зараз діти можуть повернутися до навчання,

– зазначив лікар.

За словами мами одного з постраждалих хлопчиків, Назар купив отруту на шкільному ярмарку, думаючи, що це цукерки.

Як триває розслідування

На рівні ліцею та міськради створені дві комісії, які з’ясовують обставини інциденту. Як розповіла директорка ліцею Ліля Матяшова, зараз опитують педагогів, які працювали під час ярмарку. Однак, співорганізаторка заходу Оксана Василенко свою версію не надала.

Начальниця міського управління освіти Лариса Костенко уточнила, що продаж продуктів на шкільних ярмарках у Кропивницькому заборонений. Розглядатимуть питання притягнення до відповідальності організаторів, включно з можливим звільненням директорки.

Міська комісія працює до 25 грудня. У складі – представники департаменту освіти, міської ради та Держпродспоживслужби. Опитують батьків і класних керівників, аби подібне не повторилося,

– зазначила Костенко.

Що кажуть у Держпродспоживслужбі

Речниця обласної Держпродспоживслужби Наталія Шевченко заявила, що санітарний стан ліцею не порушений, а отруєння розглядають як нещасний випадок. Вона наголосила на важливості дотримання санітарного регламенту при проведенні шкільних заходів.

Варто звертати увагу на перелік заборонених продуктів, які не можна продавати навіть на ярмарках. Це питання безпеки дітей,

– розповіла вона.

Як повідомив керівник слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Віктор Розуменко, справу розслідують за статтею 137 Кримінального кодексу України – "Неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей".

Що відбулося на ярмарку

У запрошенні на захід організатори закликали приносити сувеніри, солодощі, а також засоби від гризунів для передачі на фронт. Назар Загребельний розповів, що купив отруту, думаючи, що це цукерки.

Спитав, що це. Сказали, що цукерки. Я купив за 20 гривень. На перерві відкрили й поділилися з друзями,

– розповів першокласник.

Мама хлопчика впевнена: відповідальність мають понести як директорка, так і співорганізатор ярмарку.

Лікарка-епідеміолог обласного центру контролю та профілактики хвороб Олена Черненко розповіла, що хімічні отруєння серед дітей – рідкісне, але дуже небезпечне явище.

У разі підозри на отруєння треба одразу викликати "швидку" й спробувати зменшити кількість токсичної речовини в організмі дитини. Такі речовини можуть завершитися летальними випадками,

– пояснила вона.

Результати розслідування інциденту очікуються до кінця грудня.