Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що варіант надання винищувачів є найбільш ймовірним. За свої літаки Братислава просить гроші від Євросоюзу або авіацію від НАТО.

До теми У Повітряних силах відповіли, коли Україна отримає літаки Су-25 від Північної Македонії

Словаччина приземлить свої винищувачі

Ярослав Надь пояснив, що від початку російського вторгнення в Україну в Словаччини виникли проблеми з ремонтом винищувачів МіГ-29, адже вони російського виробництва.

Тому наприкінці серпня Словаччина остаточно приземлить свої винищувачі, а вже від вересня її повітряний простір охоронятимуть Польща та Чехія.

Пізніше речниця Міністерства оборони Словаччини Мартіна Коваль-Какащикова пояснила, що надання винищувачів Україні в їхніх інтересах.

Наш інтерес полягає в тому, щоб ці літаки йшли в Україну. Тому також можливий сценарій, коли Словаччина надасть Україні літаки та отримає від іншої країни відповідну вартість, необхідну їй для оборони,

– заявила Коваль-Какащикова.

У Братиславі очікують, що винищувачі російського виробництва в них замінять американські F16, але ті прибудуть у Словаччину не раніше 2024 року.

Україні надає авіацію й Північна Македонія

Наприкінці липня Північна Македонія оголосила про надання Україні 8 танків Т-72. Варто зазначити, що на озброєнні країни їх було 31 одиниця.

Через кілька днів з'явилася інформація про те, що Скоп'є готове надати Україні 4 штурмовики Су-25. Це підтвердив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк і наголосив, що Україна ніколи не забуде підтримку Північної Македонії у цій війні.

Коли саме прибудуть штурмовики – не розголошують. Однак речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат висловив сподівання, що північномакедонська авіація вже зовсім скоро "стане у стрій".

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