Про це заявив речник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат в етері телемарафону єдиних новин 9 серпня, передає 24 канал. Перші повідомлення про рішення Північної Македонії підтримати Україну авіацією з'явились ще у перші дні серпня.

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Коли чекати на македонські штурмовики

За словами Юрія Ігната, процес передачі Північною Македонією літаків Су-25 Україні наразі триває, й при цьому може потребувати ще чимало часу.

Такі речі дуже небезпечно оприлюднювати, тому що на них дуже чутливо реагує диктатор і країна-терорист (росія – ред. 24 канал). Процес передачі таких речей, як ракети та літаки, є непростим,

– зауважив посадовець.

Речник Повітряних сил зазначив, що спершу літаки потрібно перевезти та поставити на озброєння ЗСУ, що може зайняти "немало часу". Разом з тим Ігнат висловив сподівання, що штурмовики невдовзі будуть у нас "у строю".

Ймовірно, македонська авіація потребує додаткового технічного огляду й переобладнання перед тим, як відправитись на фронт.

Військова допомога Північної Македонії Україні: коротко

Наприкінці липня стало відомо, що Північна Македонія передала на потреби Збройних Сил України частину своїх танків Т-72. У мережі почали з'являтись відео, як радянська техніка переправляється у бік кордону нашої держави. Мовилось про щонайменше 8 танків , коли у малесенької Північної Македонії їх на озброєнні всього 31.

, коли у малесенької Північної Македонії їх на озброєнні всього 31. Згодом Міністерство оборони країни оголосило, що вслід за танками вони відправлять в Україну ще й чотири штурмовики Су-25. Подякував за підтримку Північній Македонії радник очільника Офісу Президента Михайло Подоляк – він зауважив, що безліч народів сьогодні проявляють більше мужності, ніж половина країн G20.

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