Україна отримала запчастини до літаків МіГ-29

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час пресконференції заявив, що на цей момент немає підтвердженої інформації про передачу літаків. За його словами, інформацію не підтверджували ні офіційні джерела Північної Македонії, ні Міністерства оборони України.

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Водночас Юрій Ігнат наголосив на тому, що Україні наразі потрібна будь-яка допомога. Він нагадав про те, що нещодавно Україна отримала запчастини до літаків класу МіГ-29.

Також важливою є передача запчастин до іншої техніки. За словами речника Повітряних сил, Україна в умовах війни не має можливість поповнювати запаси, адже радянська техніка, яка на озброєнні ЗСУ, виробляється у росії.

Це стосується зенітних ракетних комплексів та всіх типів авіаційної техніки, що є на озброєнні у Повітряних силах.

Тому будь-яка допомога від урядів європейських країн, які мають цю радянську техніку, буде надзвичайно важливою для нас. І не лише техніка, але й боєприпаси, які щодня зменшуються у нас. Нам треба поповнювати запаси, адже потрібно чимось воювати,

– резюмував Юрій Ігнат.

Україні потрібне радянське озброєння

У Білому домі в червні заявили, що українським військовим все ще потрібне радянська зброя для того, щоб протистояти росіянам. Повідомлялося, що в перші тижні війни Україна отримувала колишнє радянське обладнання, на якому наші військові були навчені працювати та знали, як його використовувати.

Вже у липні секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що в Україні є проблеми з радянськими боєприпасами 152 та 122 калібру, оскільки їх майже не залишилося. Данілов сказав, що ці боєприпаси вже застарілі й мало хто їх досі випускає.

Також у червні генсек НАТО Єнс Столтенбер повідомив, що Альянс готує переведення української армії з пострадянського озброєння на нові зразки.

Водночас міністр оборони Олексій Резніков анонсував, що українські льотчики відправлять на навчання, щоб почати опановувати американські винищувачі.

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