Украина получила запчасти к самолетам МиГ-29

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время пресс-конференции заявил, что на данный момент нет подтвержденной информации о передаче самолетов. По его словам, информацию не подтверждали ни официальные источники Северной Македонии, ни Министерство обороны Украины.

Кстати Военный эксперт сказал, при каких условиях Словакия может передать Украине истребители МиГ-29.

В то же время Юрий Игнат отметил, что Украине сейчас нужна любая помощь. Он напомнил о том, что недавно Украина получила запчасти к самолетам класса МиГ-29.

Также важна передача запчастей к другой технике. По словам спикера Воздушных сил, у Украины в условиях войны нет возможности пополнять запасы, ведь советская техника, которая на вооружении ВСУ, производится в россии.

Это касается зенитных ракетных комплексов и всех типов авиационной техники на вооружении в Воздушных силах.

Поэтому любая помощь от правительств европейских стран, имеющих эту советскую технику, будет очень важна для нас. И не только техника, но и боеприпасы, которые каждый день уменьшаются у нас. Нам нужно пополнять запасы, ведь нужно чем-то воевать,

– резюмировал Юрий Игнат.

Украине нужно советское вооружение

В Белом доме в июне заявили, что украинским военным все еще нужно советское оружие для того, чтобы противостоять россиянам. Сообщалось, что в первые недели войны Украина получала бывшее советское оборудование, на котором наши военные были обучены работать и знали, как его использовать.

Уже в июле секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что в Украине проблемы с советскими боеприпасами 152 и 122 калибра, поскольку их почти не осталось. Данилов сказал, что эти боеприпасы уже устарели и немногие их до сих пор выпускают.

Также в июне генсек НАТО Йенс Столтенбер сообщил, что Альянс готовит перевод украинской армии с постсоветского вооружения на новые образцы.

В то же время министр обороны Алексей Резников анонсировал, что украинских летчиков отправят на учебу, чтобы начать овладевать американскими истребителями.

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