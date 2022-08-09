Об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона единых новостей 9 августа, передает 24 канал. Первые сообщения о решении Северной Македонии поддержать Украину авиацией появились еще в первые дни августа.

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Когда ждать македонских штурмовиков

По словам Юрия Игната, процесс передачи Северной Македонией самолетов Су-25 Украине продолжается, и при этом может потребовать еще немало времени .

Такие вещи очень опасно обнародовать, потому что на них очень чувствительно реагируют диктатор и страна-террорист (россия – ред. 24 канал). Процесс передачи таких вещей, как ракеты и самолеты, непрост,

– заметил чиновник.

Спикер Воздушных сил отметил, что сначала самолеты нужно перевезти и поставить на вооружение ВСУ, что может занять немало времени. Вместе с тем Игнат выразил надежду, что штурмовики вскоре будут у нас "в строю" .

Вероятно, македонская авиация требует дополнительного технического осмотра и переоборудования перед отправкой на фронт.

Военная помощь Северной Македонии Украине: коротко

В конце июля стало известно, что Северная Македония передала на нужды вооруженных сил Украины часть своих танков Т-72. В сети начали появляться видео, как советская техника переправляется в сторону границы нашего государства. Речь шла о не менее 8 танках , когда у маленькой Северной Македонии их на вооружении всего 31.

, когда у маленькой Северной Македонии их на вооружении всего 31. Впоследствии Министерство обороны страны объявило, что вслед за танками они отправят в Украину еще четыре штурмовика Су-25 . Поблагодарил за поддержку Северной Македонии советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк – он отметил, что множество народов сегодня проявляют больше мужества, чем половина стран G20.

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