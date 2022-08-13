Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что вариант предоставления истребителей наиболее вероятен. За свои самолеты Братислава просит деньги от Евросоюза или авиацию от НАТО.
Тема В Воздушных силах ответили, когда Украина получит самолеты Су-25 от Северной Македонии
Словакия приземлит свои истребители
Ярослав Надь объяснил, что с начала российского вторжения в Украину в Словакии возникли проблемы с ремонтом истребителей МиГ-29, потому что они российского производства.
Поэтому в конце августа Словакия окончательно приземлит свои истребители, а с сентября ее воздушное пространство будут охранять Польша и Чехия.
Позже представитель Министерства обороны Словакии Мартина Коваль-Какащикова пояснила, что предоставление истребителей Украине в их интересах.
Наш интерес состоит в том, чтобы эти самолеты шли в Украину. Поэтому также возможен сценарий, когда Словакия предоставит Украине самолеты и получит от другой страны соответствующую стоимость, необходимую для обороны,
– заявила Коваль-Какащикова.
В Братиславе ожидают, что истребители российского производства у них заменят американские F16, но те прибудут в Словакию не раньше 2024 года.
Украине предоставляет авиацию и Северная Македония
В конце июля Северная Македония объявила о предоставлении Украине 8 танков Т-72. Следует отметить, что на вооружении страны их была 31 единица.
Через несколько дней появилась информация о том, что Скопье готово предоставить Украине 4 штурмовика Су-25. Это подтвердил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк и подчеркнул, что Украина никогда не забудет поддержку Северной Македонии в этой войне.
Когда именно прибудут штурмовики – не разглашают. Однако спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат выразил надежду, что северомакедонская авиация уже совсем скоро "встанет в строй".
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