Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что вариант предоставления истребителей наиболее вероятен. За свои самолеты Братислава просит деньги от Евросоюза или авиацию от НАТО.

Тема В Воздушных силах ответили, когда Украина получит самолеты Су-25 от Северной Македонии

Словакия приземлит свои истребители

Ярослав Надь объяснил, что с начала российского вторжения в Украину в Словакии возникли проблемы с ремонтом истребителей МиГ-29, потому что они российского производства.

Поэтому в конце августа Словакия окончательно приземлит свои истребители, а с сентября ее воздушное пространство будут охранять Польша и Чехия.

Позже представитель Министерства обороны Словакии Мартина Коваль-Какащикова пояснила, что предоставление истребителей Украине в их интересах.

Наш интерес состоит в том, чтобы эти самолеты шли в Украину. Поэтому также возможен сценарий, когда Словакия предоставит Украине самолеты и получит от другой страны соответствующую стоимость, необходимую для обороны,

– заявила Коваль-Какащикова.

В Братиславе ожидают, что истребители российского производства у них заменят американские F16, но те прибудут в Словакию не раньше 2024 года.

Украине предоставляет авиацию и Северная Македония

В конце июля Северная Македония объявила о предоставлении Украине 8 танков Т-72. Следует отметить, что на вооружении страны их была 31 единица.

Через несколько дней появилась информация о том, что Скопье готово предоставить Украине 4 штурмовика Су-25. Это подтвердил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк и подчеркнул, что Украина никогда не забудет поддержку Северной Македонии в этой войне.

Когда именно прибудут штурмовики – не разглашают. Однако спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат выразил надежду, что северомакедонская авиация уже совсем скоро "встанет в строй".

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