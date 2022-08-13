Радісну новину повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь. Він наголосив, що це лише перші 4 САУ Zuzana.

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"Вони (артилерійські установки – 24 канал) готові до використання та захисту від російських агресорів", – заявив Надь.

У червні він заявляв, що Словаччина та Україна домовилися про постачання 8 артилерійських установок Zuzana 2.

Що відомо про Zuzana 2

САУ Zuzana 2 – це модернізація попередньої версії Zuzana калібру 155 міліметри. У 2018 році армія Словаччини закупила 25 артустановок. Вони були передані в армію в липні 2021 року, щоб замінити попереднє покоління.

Артустановка завдяки стволу довжиною 52 калібру здатна вести стрілянину на максимальну дистанцію до 41 кілометри. Вежа здатна розвертатися на всі 360 градусів, а завдяки автоматиці кількість членів екіпажу зменшено з чотирьох до трьох.

Разом з тим гаубиця володіє автоматом заряджання, що дозволяє вести вогонь в режимі MRSI – кілька ракет потраплять по одній меті одночасно.

Загалом планується, що Словаччина передасть Україні 8 установок Zuzana 2. На новину вже відреагував глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Він підтвердив, що САУ доїхали до України.

155-мм калібр для очистки території України від нечисті з триколором,

– наголосив Єрмак.

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Поки у кремлі палає від того, наскільки міжнародні партнери підтримують Україну, міністр оборони Словаччини заявив про те, що винищувачі МіГ-29 російського виробництва найімовірніше передадуть Україні. Братислава розраховує на грошову компенсацію від Євросоюзу або військову компенсацію від НАТО.

Наприкінці серпня Словаччина приземлить свої винищувачі й охороняти повітряний простір країни почнуть Чехія і Польща. Причина такого кроку – проблеми з ремонтом винищувачів з початку російського вторгнення.

Поки невідомо, коли саме і скільки одиниць винищувачів отримає Україна.