Таку дивну заяву зробив директор департаменту Північної Америки російського мзс алєксандр дарчієв і її розтиражували російські ЗМІ. Особливо підгоріло у нього через можливість надання Україні далекобійного озброєння.

Зауважте Україна може отримати від Словаччини винищувачі МіГ-29

Чим погрожує представник мзс росії

александр дарчієв у найкращих традиціях кремлівського режиму відзначився цинізмом і ганебними заявами. За його словами, війну, яку там називають "спецоперацією" і бояться називати її війною, доведеться "географічно розширювати".

Накачування України далекобійними збройними системами призведе до того, що "географічні завдання спецоперації" відсуватимуться ще далі,

– заявив дарчієв.

Але на цьому цинізм дарчієва не завершився. Свої погрози представник мзс росії "обґрунтував" тим, що нібито окупанти не можуть залишити на території України зброю, яка "становить загрозу" для них, для псевдореспублік та окупованих територій.

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Поки у кремлі палає від того, наскільки міжнародні партнери підтримують Україну, міністр оборони Словаччини заявив про те, що винищувачі МіГ-29 російського виробництва найімовірніше передадуть Україні. Братислава розраховує на грошову компенсацію від Євросоюзу або військову компенсацію від НАТО.

Наприкінці серпня Словаччина приземлить свої винищувачі й охороняти повітряний простір країни почнуть Чехія і Польща. Причина такого кроку – проблеми з ремонтом винищувачів з початку російського вторгнення.

Поки невідомо, коли саме і скільки одиниць винищувачів отримає Україна. Однак надання авіації є потужною підтримкою – напередодні Північна Македонія ухвалила рішення про надання Україні 4 штурмовиків Су-25.

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