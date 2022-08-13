Такое странное заявление сделал директор департамента Северной Америки российского мид александр дарчиев и его растиражировали российские СМИ. Особенно подгорело у него из-за возможности предоставления Украине дальнобойного вооружения.

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Чем угрожает представитель мид россии

александр дарчиев в лучших традициях кремлевского режима отметился цинизмом и позорными заявлениями. По его словам, войну, которую там называют "спецоперацией" и боятся называть ее войной, придется "географически расширять".

Накачка Украины дальнобойными вооруженными системами приведет к тому, что "географические задачи спецоперации" будут отодвигаться еще дальше,

– заявил дарчиев.

Но на этом цинизм дарчиева не завершился. Свои угрозы представитель мид россии "обосновал" тем, что якобы оккупанты не могут оставить на территории Украины оружие, которое "составляет угрозу" для них, для псевдореспублик и оккупированных территорий.

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Пока в кремле пылает от того, насколько международные партнеры поддерживают Украину, министр обороны Словакии заявил о том, что истребители МиГ-29 российского производства, скорее всего, передадут Украине. Братислава рассчитывает на денежную компенсацию от Евросоюза или военную компенсацию от НАТО.

В конце августа Словакия приземлит истребители и охранять воздушное пространство страны начнут Чехия и Польша. Причина такого шага – проблемы с ремонтом истребителей с начала российского вторжения.

Пока неизвестно, когда и сколько единиц истребителей получит Украина. Однако предоставление авиации является мощной поддержкой – накануне Северная Македония приняла решение о предоставлении Украине 4 штурмовиков Су-25.

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