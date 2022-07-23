Мир уже реагирует на такую наглость и цинизм. И здесь россия просчиталась, потому что из-за этого политики призывают дать нам еще больше оружия.

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Дальнобойные ракеты для Украины

После ударов россии по Одессе старший советник Конгресса США Пол Массаро призвал предоставить Украине дальнобойные ракеты. В соцсети он выразил свою злобу и шок действиями агрессора.

Пора для дальнобойных систем HIMARS для Украины. россия всегда лжет. Договоренность с россией хуже за ничто,

– сказал конгрессмен.

Он убежден, что нужно избавиться от этой странной одержимости "эскалацией" и "Третьей мировой войной".

"Путин – в наших мозгах. Он удерживает нас, но мы не сдерживаем его", – возмутился Массаро.

Заметим, что зерновое соглашение было подписано только 22 июля с участием ООН и Турции. Стороны обязались обеспечить экспорт зерна из украинских портов, чтобы в мире не было продовольственного кризиса.

Удар по Одесскому порту

российские захватчики 23 июля ракетами атаковали Одессу. Враг выпустил сразу 4 ракеты типа "Калибр". Две из них, к сожалению, попали в Одесский порт, где было зерно для экспорта. Еще две ракеты сбили силы ПВО.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявлял, что Украина, несмотря на удары россиян, все равно готовится экспортировать это зерно. А в ВСУ сообщали, что враг целился именно в место, где было зерно, но не попал туда, потому с ним все хорошо.

Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил такой поступок. Осуждение выразили США, ЕС, Великобритания и другие. Мир отмечает, что россия ответственна за продовольственный кризис в мире. Она еще раз доказала, что договоры, подписанные с ней, ничего не стоят.

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