Мир уже реагирует на такую наглость и цинизм. И здесь россия просчиталась, потому что из-за этого политики призывают дать нам еще больше оружия.
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Дальнобойные ракеты для Украины
После ударов россии по Одессе старший советник Конгресса США Пол Массаро призвал предоставить Украине дальнобойные ракеты. В соцсети он выразил свою злобу и шок действиями агрессора.
Пора для дальнобойных систем HIMARS для Украины. россия всегда лжет. Договоренность с россией хуже за ничто,
– сказал конгрессмен.
Он убежден, что нужно избавиться от этой странной одержимости "эскалацией" и "Третьей мировой войной".
"Путин – в наших мозгах. Он удерживает нас, но мы не сдерживаем его", – возмутился Массаро.
Заметим, что зерновое соглашение было подписано только 22 июля с участием ООН и Турции. Стороны обязались обеспечить экспорт зерна из украинских портов, чтобы в мире не было продовольственного кризиса.
Удар по Одесскому порту
- российские захватчики 23 июля ракетами атаковали Одессу. Враг выпустил сразу 4 ракеты типа "Калибр". Две из них, к сожалению, попали в Одесский порт, где было зерно для экспорта. Еще две ракеты сбили силы ПВО.
- Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявлял, что Украина, несмотря на удары россиян, все равно готовится экспортировать это зерно. А в ВСУ сообщали, что враг целился именно в место, где было зерно, но не попал туда, потому с ним все хорошо.
- Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил такой поступок. Осуждение выразили США, ЕС, Великобритания и другие. Мир отмечает, что россия ответственна за продовольственный кризис в мире. Она еще раз доказала, что договоры, подписанные с ней, ничего не стоят.
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