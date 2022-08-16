Сейчас нам нужны конкретные виды вооружения, которые могут изменить ход войны. Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Андрей Жданов.
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Какого оружия не хватает Украине
По словам военного эксперта, украинским защитникам нужно больше оружия, чтобы окончательно выбить врага с нашей земли. Он назвал следующие позиции:
- Самоходные минометы, а лучше – автоматические или полуавтоматические минометы. Это средство огневой поддержки пехоты непосредственно на переднем краю.
- Авиация – очень существенная огневая поддержка
- Современные танки – сейчас ВСУ воюют на Т-72. Жданов подчеркнул: несмотря на то, что они модернизированы, пора переходить на более современную технику. Речь идет о Leopard, AMX-56 Leclerc или Abrams.
Военный эксперт заметил, что на Leclerc от Франции вряд ли можно надеяться, ведь Макрон четко заявил о своей позиции. Зато США имеют на хранении достаточное количество Abrams, поэтому они могут предоставить их Украине. "Да, они не последней версии модернизации, но более или менее боеспособные и технически исправные", – подчеркнул он.
Жданов объяснил, почему США не торопятся передавать технику Украине. "Никто не хочет отдавать собственные запасы – их нужно заменить. Либо получить деньги на восстановление, либо получить гарантии безопасности от другой страны, либо начать производство новейших образцов вооружения", – отметил он.
Так, в США должен заработать собственный военно-промышленный комплекс. Тогда, полагает Жданов, они начнут снимать оружие с хранения и передавать Украине. Или поставлять то, что будет выпускать завод.
Ожидать поступления необходимого количества оружия можно не ранее осени. Его должны передать в рамках ленд-лиза.
Украина получит промышленные объемы вооружения, необходимые нам для формирования новейшей армии и проведения контрнаступательной операции,
– резюмировал Жданов.
Военная помощь Украине: последние новости
- Северная Македония анонсировала передачу Украине четырех штурмовиков Су-25. Однако процесс получения авиации может потребовать некоторое время. Вероятно, она нуждается в дополнительном техническом осмотре и переоборудовании перед отправкой на фронт.
- Германия предоставила Украине еще четыре Gepard. Ранее ВСУ уже получили 8 таких зенитных танков.
- Словакия может передать Украине истребители МиГ-29. До конца августа они будут защищать воздушное пространство страны.
- Дания собрала 1,5 млрд евро на военную помощь Украине. Борьбу украинцев поддержали 26 стран, принявших участие в конференции североевропейских союзников Украины.
- США объявили о новом пакете помощи Украине. Он предусматривает предоставление, в частности, боеприпасов для NASAMS и новых Javeline. Кроме того, глава Пентагона Ллойд Остин подчеркнул: Украину будут поддерживать столько, сколько это будет необходимо.
- Конечно, мощная военная помощь Украине от иностранных партнеров не устраивает кремль. Там уже принялись угрожать "географическим расширением спецоперации".
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