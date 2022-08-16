Сейчас нам нужны конкретные виды вооружения, которые могут изменить ход войны. Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Андрей Жданов.

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Какого оружия не хватает Украине

По словам военного эксперта, украинским защитникам нужно больше оружия, чтобы окончательно выбить врага с нашей земли. Он назвал следующие позиции:

Самоходные минометы, а лучше – автоматические или полуавтоматические минометы. Это средство огневой поддержки пехоты непосредственно на переднем краю. Авиация – очень существенная огневая поддержка Современные танки – сейчас ВСУ воюют на Т-72. Жданов подчеркнул: несмотря на то, что они модернизированы, пора переходить на более современную технику. Речь идет о Leopard, AMX-56 Leclerc или Abrams.

Военный эксперт заметил, что на Leclerc от Франции вряд ли можно надеяться, ведь Макрон четко заявил о своей позиции. Зато США имеют на хранении достаточное количество Abrams, поэтому они могут предоставить их Украине. "Да, они не последней версии модернизации, но более или менее боеспособные и технически исправные", – подчеркнул он.

Жданов объяснил, почему США не торопятся передавать технику Украине. "Никто не хочет отдавать собственные запасы – их нужно заменить. Либо получить деньги на восстановление, либо получить гарантии безопасности от другой страны, либо начать производство новейших образцов вооружения", – отметил он.

Так, в США должен заработать собственный военно-промышленный комплекс. Тогда, полагает Жданов, они начнут снимать оружие с хранения и передавать Украине. Или поставлять то, что будет выпускать завод.

Ожидать поступления необходимого количества оружия можно не ранее осени. Его должны передать в рамках ленд-лиза.

Украина получит промышленные объемы вооружения, необходимые нам для формирования новейшей армии и проведения контрнаступательной операции,

– резюмировал Жданов.

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