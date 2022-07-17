Однако есть конкретное оружие, которое изменит ход войны. Его назвал общественный активист и руководитель военного направления Благотворительного фонда Сергея Притулы Роман Синицын. Свое мнение он высказал 24 каналу.

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Как западное оружие повлияет на ход войны

Я думаю, что этот переломный момент рано или поздно наступит. Это очевидно,

– считает Синицын.

По его словам, просто к тому времени нам нужно устоять, удержаться и не потерять больше территории. Нужно каждый день давать отпор врагу, чем занимаются Вооруженные Силы Украины.

Какое оружие нужно Украине

Как отметил активист, наши защитники очень достойно держатся. Однако, чтобы помочь им эффективнее гнать россиян с нашей земли нам нужно еще больше:

реактивных систем залпового огня;

дальнобойного высокоточного боеприпаса;

артиллерийских систем 155 калибра.

Уже сейчас на некоторых конкретных участках фронта это оружие уже "ломает" ситуацию. Речь идет о тех образцах вооружения, которые сейчас поступают.

Кроме этого, еще нужны средства обнаружения – самолеты, которые могут лететь на оперативную глубину более чем в 40 километров. Причем в большом количестве, учитывая характер военных действий.

Также необходимы средства радиоэлектронной борьбы и контрбатарейные радары для эффективного поражения.

Например, после того, как HIMARS поразили значительное количество вражеских складов с боеприпасами, обстрелы не прекратились, но интенсивность огня снизилась. Это нарушило логистические цепи российской армии,

– сказал Синицын.

Политолог Николай Давидюк также рассказал 24 каналу, что враг сменил тактику и плещется по городам ракетами. Поэтому также считает, что Украине нужно больше HIMARS, танков, противотанковой и противоракетной обороны, самолетов и истребителей. Дело в том, что

Синицын о завершении войны, оружии для поражения путина и фонде Притулы: смотрите видео