Однак є конкретна зброя, яка змінить хід війни. Її назвав громадський активіст і керівник військового напрямку Благодійного фонду Сергія Притули Роман Сініцин. Свою думку він висловив 24 каналу.

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Як західна зброя повпливає на хід війни

Я думаю, що цей переломний момент рано чи пізно настане. Це очевидно,

– вважає Сініцин.

За його словами, просто до того часу нам потрібно встояти, втриматись та не втратити більше територій. Потрібно щодня давати відсіч ворогу, чим і займаються Збройні Сили України.

Яка зброя потрібна Україні

Як зазначив активіст, наші оборонці дуже гідно тримаються. Однак щоб допомогти їм ефективніше гнати росіян з нашої землі нам потрібно ще більше:

реактивних систем залпового вогню;

далекобійного високоточного боєприпасу;

артилерійських систем 155-го калібру.

Вже зараз на деяких конкретних ділянках фронту ця зброя уже "ламає" ситуацію. Мовиться про ті зразки озброєння, які зараз надходять.

Крім цього, ще потрібні засоби виявлення – літаки, які можуть летіти на оперативну глибину у понад 40 кілометрів. При чому у великій кількості, враховуючи характер військових дій.

Також потрібні засоби радіоелектронної боротьби та контрбатарейні радари для ефективного ураження.

Наприклад, після того, як HIMARS вразили значну кількість ворожих складів з боєприпасами, обстріли не припинились, але інтенсивність вогню знизилась. Це порушило логістичні ланцюги російської армії,

– сказав Сініцин.

Політолог Микола Давидюк також розповів 24 каналу, що ворог змінив тактику і гатить по містах ракетами. Тому також вважає, що Україні потрібно більше HIMARS, танків, протитанкової та протиракетної оборони, літаків та винищувачів. Річ у тім, що

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