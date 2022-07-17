Річ у тім, що Україні випала "честь" першими у 21 столітті показати, що повітряні цілі типу крилатих ракет можна збивати, навіть не маючи відповідної технічної бази. Про це 24 каналу сказав експерт Defence Express Іван Киричевський.

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Однак що стосується якихось паспортних характеристик цього комплексу, то навіть якщо поставити ці дві батареї NASAMS – вони зможуть закрити добру частину повітряного простору над столицею та її околицями.

Ба більше, радіолокатор може обробляти приблизно до 60 цілей одночасно, так само як і на 15 цілей на раз видавати вказівки.

NASAMS легко би впорались з "атакою 48 ракет", навіть якби вони летіли. Звісно, виходячи із паспортних характеристик,

– сказав Киричевський.

До слова, Олексій Арестович відреагував на російський вкид, мовляв, по Україні вдарить залп з 48 ракет. Радник глави ОП пояснив, що цього ніколи не буде.

Україна отримає дві батареї ППО NASAMS

Україна має отримати дві батареї систем протиповітряної оборони NASAMS, а не дві системи, як повідомлялося раніше.

Однак це станеться не так швидко, як хотілося б. Про це заявив речник командування Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат.

Довідка. NASAMS – зенітно-ракетні комплекси середньої дальності (близько 160 кілометрів. Основне призначення – знищення повітряних об’єктів супротивника на середніх та малих висотах за будь-яких метеорологічних умов.

Зазначимо, що батарея ЗРК NASAMS другого покоління складається із 12 пускових установок, кожна з яких несе шість ракет.

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