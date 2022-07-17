Дело в том, что Украине выпала "честь" первыми в 21 веке показать, что воздушные цели типа крылатых ракет можно сбивать даже не имея соответствующей технической базы. Об этом 24 каналу сказал эксперт Defence Express Иван Киричевский.

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Однако что касается каких паспортных-то характеристик этого комплекса, то даже если поставить эти две батареи NASAMS – они смогут закрыть добрую часть воздушного пространства над столицей и ее окрестностями.

Более того, радиолокатор может обрабатывать примерно до 60 целей одновременно, так же как и на 15 целей за раз выдавать указания.

NASAMS легко справились бы с "атакой 48 ракет", даже если бы они летели. Конечно, исходя из паспортных характеристик,

– сказал Киричевский.

К слову, Алексей Арестович отреагировал на российский вброс, мол, по Украине ударит залп из 48 ракет. Советник главы ОП объяснил, что этого никогда не будет.

Украина получит две батареи ПВО NASAMS

Украина должна получить две батареи систем противовоздушной обороны NASAMS, а не две системы, как сообщалось ранее.

Однако это произойдет не так быстро, как хотелось бы. Об этом заявил пресс-секретарь командования Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат.

Справка. NASAMS – зенитно-ракетные комплексы средней дальности (около 160 километров. Основное предназначение – уничтожение воздушных объектов противника на средних и малых высотах при любых метеорологических условиях).

Отметим, что батарея ЗРК NASAMS второго поколения состоит из 12 пусковых установок, каждая из которых несет шесть ракет.

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