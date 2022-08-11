Раніше Данія долучилась до тренування українських військових інструкторів. 11 серпня країни-учасниці домовились продовжити підтримку України у протистоянні російській агресії.

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26 країн погодились продовжити підтримку України

1,5 мільярда євро оголошено сьогодні на конференції. 26 країн погодилися підтримати продовження військової допомоги Україні. Їх боротьба – наша боротьба,

– мовиться у повідомленні Міноборони Данії.

Учасники зустрічі підписали підсумкову декларацію. У документі засудили жорстокість і невибіркове вбивство українських мирних жителів з боку росії. Країни Північної Європи висловили повну підтримку офіційному Києву.

Перед представникам країн Європи виступив Зеленський

Зазначимо, що перед учасниками конференції виступив президент Володимир Зеленський. Він наголосив на загрозах, які росія спричиняє не лише у бік України, а й всього світу. Зараз окупанти поводять себе, як ядерні терористи біля ЗАЕС, шантажуючи вибухами та обстрілами. Катастрофа на Запорізькій атомній станції може бути значно масштабнішою, аніж Чорнобиль, зауважив президент.

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Зверніть увагу! Глава уряду Данії Метте Фредеріксен у червні відвідувала Київ та виступала перед українським парламентом. Вона запевнила, що Копенгаген надаватиме Києву підтримку задля перемоги у війні.

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