Наиболее эффективно повлиять на такие потребности могут поставки американских танков по программе ленд-лиза. Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Обратите внимание Уже скоро, – военный эксперт предположил, когда будет ощутимо влияние ленд-лиза

Советский ресурс становится меньше

Эксперт отметил, что ресурс танков Т-64 и Т-72 в ВСУ форсированно исчерпывается.

Уже нет такого количества. Их практически нет в европейских странах, которые были участницами Варшавского договора. Возможно, они были в некоторых странах Ближнего Востока, в некоторых африканских, но мы прекрасно понимаем, что это не то количество и, очевидно, все будет не так просто,

– объяснил специалист.

По его словам, в ближайшее время для Украины будет остро стоять вопрос бронемашин.

"О бронемашинах и бронетехнике уже есть определенные проблемы. Хотя нам поставляют британские и американские бронетранспортеры. Так же бронемашины с защитой от мин — это еще не то количество, но это уже поступает. Следующий этап — танки", — добавил Мусиенко.

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Германия не поможет

Эксперт убежден, что в поставках новых танков Украина не должна надеяться на помощь европейских стран.

На Германию не стоит полагаться в танках, нужно быть реалистами. Мы слышим, что "леопардов", несмотря на инициативы и призывы от украинской власти, не будет, поэтому нужно рассчитывать на "абрамсы". Другой вариант – договариваться с Чехией, обладающей мощностями для производства танков и их модернизации. В частности, таких как Т-72 и Т-64,

– рассказал специалист.

Он отметил, что Украина может объединять усилия с Чехией через свои специализированные предприятия и производить танки вроде "Булатов" и "Оплотов".

"Есть еще третий вариант – договариваться как Польша с Южной Кореей. Это тоже один из теоретических сценариев, но все будет зависеть от военных, насколько они готовы использовать именно такие танки", – считает Мусиенко.

По его словам, Украине также следует учитывать условия поставки такой техники.

"Абрамсы" – единственный вариант, который может быть на повестке дня и который можно продвигать через механизм ленд-лиза. Возможно, он будет иметь успех", – резюмировал эксперт.

Танки для Украины: что известно

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