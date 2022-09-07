Наиболее эффективно повлиять на такие потребности могут поставки американских танков по программе ленд-лиза. Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
Обратите внимание Уже скоро, – военный эксперт предположил, когда будет ощутимо влияние ленд-лиза
Советский ресурс становится меньше
Эксперт отметил, что ресурс танков Т-64 и Т-72 в ВСУ форсированно исчерпывается.
Уже нет такого количества. Их практически нет в европейских странах, которые были участницами Варшавского договора. Возможно, они были в некоторых странах Ближнего Востока, в некоторых африканских, но мы прекрасно понимаем, что это не то количество и, очевидно, все будет не так просто,
– объяснил специалист.
По его словам, в ближайшее время для Украины будет остро стоять вопрос бронемашин.
"О бронемашинах и бронетехнике уже есть определенные проблемы. Хотя нам поставляют британские и американские бронетранспортеры. Так же бронемашины с защитой от мин — это еще не то количество, но это уже поступает. Следующий этап — танки", — добавил Мусиенко.
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Германия не поможет
Эксперт убежден, что в поставках новых танков Украина не должна надеяться на помощь европейских стран.
На Германию не стоит полагаться в танках, нужно быть реалистами. Мы слышим, что "леопардов", несмотря на инициативы и призывы от украинской власти, не будет, поэтому нужно рассчитывать на "абрамсы". Другой вариант – договариваться с Чехией, обладающей мощностями для производства танков и их модернизации. В частности, таких как Т-72 и Т-64,
– рассказал специалист.
Он отметил, что Украина может объединять усилия с Чехией через свои специализированные предприятия и производить танки вроде "Булатов" и "Оплотов".
"Есть еще третий вариант – договариваться как Польша с Южной Кореей. Это тоже один из теоретических сценариев, но все будет зависеть от военных, насколько они готовы использовать именно такие танки", – считает Мусиенко.
По его словам, Украине также следует учитывать условия поставки такой техники.
"Абрамсы" – единственный вариант, который может быть на повестке дня и который можно продвигать через механизм ленд-лиза. Возможно, он будет иметь успех", – резюмировал эксперт.
Танки для Украины: что известно
- Канцлер Германии Олаф Шольц 29 августа выступил в Карловом университете в Праге. Там он заявил, что будет поддерживать Украину столько, сколько это потребуется. Помощь будет экономической, политической и военной. Также немецкий канцлер отметил, что страна может взять на себя ответственность за наращивание артиллерии и мощностей противовоздушной обороны Украины.
- В начале сентября стало известно, что премьер Украины Денис Шмигаль призвал Германию и США предоставить Украине больше военной помощи. Речь идет о боевых танках.
- Германия и Чехия договорились о "круговом обмене" танками для Украины. Так Чехия передала нашей стране боевые танки Т-72 советского производства, а получит от Германии 14 танков "Леопард" и бронированную машину "Буффало". Такой обмен выгоден всем сторонам договоренности.
- 5 сентября стало известно, что премьер Украины Денис Шмигаль предложил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу пути поставок танков Leopard Украине.
- Впоследствии издание Die Welt сообщило, что Шольц отказал Шмыгалю в поставке дополнительного тяжелого вооружения. Об этом стало известно из украинских правительственных кругов.
- В то же время российское минобороны сообщило, что уничтожило на фронте украинские танки Leopard и БМП Bradley. Впоследствии Министерство обороны Украины опровергло эти заявления и назвало их "лживыми".
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