Про це 24 каналу розповів політолог Валентин Гладких. За його словами, початково путін був налаштований оголосити мобілізацію лише у крайньому разі.
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Той факт, що такий указ все ж був підписаний, свідчить про те, що всі інші інструменти були вичерпані і не дали жодних результатів.
Насправді це фіаско. Це своєрідний крик відчаю. Путін обирав між поганим сценарієм і поганим рішенням, яке лише відтерміновує остаточну реалізацію негативного сценарію,
– наголосив Гладких.
Чому путін оголосив мобілізацію
За словами політолога, є 2 фактори, які змусили путіна оголосити тимчасову мобілізацію в росії.
- По-перше, російська армія зазнала величезних втрат на війні в Україні. А компенсувати ці втрати немає ким. Росіян не привабили навіть обіцянки про фінансові виплати.
- Пропагандистська машина також не спрацювала. Усі заклики на кшталт "вставай, страна огромная" не спокусили росіян вступати до лав армії.
Тому, на думку Гладких, путіну довелося вдатися до останнього кроку – мобілізації, яка по суті є примусовою.
Наслідки мобілізації в росії
Політолог вважає, що оголошення мобілізації потягне за собою загострення політичної ситуації в росії.
Російська машина не має достатньо організаційних потужностей для того, щоб провести цю мобілізацію нормально. Буде величезний корупційний чинник. А від цього буде ще більше зростати соціальна напруга і невдоволення,
– пояснив Гладких.
Водночас росія не отримає ніяких нових здобутків на війні в Україні.
"Мобілізація в росії не змінить хід бойових дій. Це може затягнути цю війну, але навряд чи змінить її вектор", – додав він.
Часткова мобілізація в росії: коротко
- Росія після оголошення про часткову мобілізацію активно збирає "гарматне м'ясо", аби відправити на війну. В Улан-Уде студентів хапають просто під час занять, а в місцевих ТЦ влаштовують облави.
- Росіяни покірно виконують накази свого бункерного диктатора, який відправляє російських чоловіків на смерть. Матері, сестри та дружини плачуть, адже розуміють, що навряд чи побачать своїх чоловіків живими.
- Військовий оглядач Іван Яковина вважає, що лідер росії боявся мобілізації, бо вона засвідчує проблеми його армії на фронті. Проте у путіна не було іншого вибору.
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