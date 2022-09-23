Про це 24 каналу розповів політолог Валентин Гладких. За його словами, початково путін був налаштований оголосити мобілізацію лише у крайньому разі.

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Той факт, що такий указ все ж був підписаний, свідчить про те, що всі інші інструменти були вичерпані і не дали жодних результатів.

Насправді це фіаско. Це своєрідний крик відчаю. Путін обирав між поганим сценарієм і поганим рішенням, яке лише відтерміновує остаточну реалізацію негативного сценарію,

– наголосив Гладких.

Чому путін оголосив мобілізацію

За словами політолога, є 2 фактори, які змусили путіна оголосити тимчасову мобілізацію в росії.

По-перше, російська армія зазнала величезних втрат на війні в Україні. А компенсувати ці втрати немає ким. Росіян не привабили навіть обіцянки про фінансові виплати.

Пропагандистська машина також не спрацювала. Усі заклики на кшталт "вставай, страна огромная" не спокусили росіян вступати до лав армії.

Тому, на думку Гладких, путіну довелося вдатися до останнього кроку – мобілізації, яка по суті є примусовою.

Наслідки мобілізації в росії

Політолог вважає, що оголошення мобілізації потягне за собою загострення політичної ситуації в росії.

Російська машина не має достатньо організаційних потужностей для того, щоб провести цю мобілізацію нормально. Буде величезний корупційний чинник. А від цього буде ще більше зростати соціальна напруга і невдоволення,

– пояснив Гладких.

Водночас росія не отримає ніяких нових здобутків на війні в Україні.

"Мобілізація в росії не змінить хід бойових дій. Це може затягнути цю війну, але навряд чи змінить її вектор", – додав він.

Часткова мобілізація в росії: коротко

Росія після оголошення про часткову мобілізацію активно збирає "гарматне м'ясо", аби відправити на війну. В Улан-Уде студентів хапають просто під час занять, а в місцевих ТЦ влаштовують облави.

Росіяни покірно виконують накази свого бункерного диктатора, який відправляє російських чоловіків на смерть. Матері, сестри та дружини плачуть, адже розуміють, що навряд чи побачать своїх чоловіків живими.

Військовий оглядач Іван Яковина вважає, що лідер росії боявся мобілізації, бо вона засвідчує проблеми його армії на фронті. Проте у путіна не було іншого вибору.

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