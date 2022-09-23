На відео, яке з'явилося у телеграмі, рідні у москві проводжають одного з мобілізованих.

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Очевидно, зібралася ціла родина. Одна з жінок плаче, обіймаючи, ймовірно, сина і каже, що все буде добре. Після цього закриває обличчя руками і ридає. Інша жінка, що стоїть поруч, хрестить чоловіка. Вони вірять, що їхній "ванька" швидко "декомунізує" українців і повернеться додому.

Цікаво, що сам мобілізований не надто переймається розлукою. Він покірно сідає в автобус з такими ж мобілізованими як і він. Частина росіян, яких зовсім скоро відправлять в Україну, виглядає доволі веселими. Що ж, це не надовго. Адже після перетину кордону посмішка зникне з їхніх облич так само швидко, як і розуміння, що історія про "другу армію світу" – не більше, ніж слова.

Як окупантів проводжають на фронт: дивіться відео

А на іншому відео чути, як жінка каже: "Та не тремтіть ви так, вони все одно всі загинуть". Саме з такими словами проводжають мобілізованих на фронт.

Як у росії проводжають мобілізованих: дивіться відео

Мобілізація в росії: головне

Президент владімір путін зранку 21 вересня оголосив у росії часткову мобілізацію. Він аргументував це тим, що потрібно "захистити" псевдореспубліки "днр", "лнр" та інші окуповані території в Україні. Мобілізаційні процеси стартують відсьогодні – відповідний указ уже підписали.

Радник Офісу Президента України Олексій Арестович прокоментував мобілізацію в росії. За його словами, навіть "мобіки" з Донбасу більш умотивовані, ніж росіяни. Путін хоче довести світу, що він не безсилий. Очільник кремля оголосив про мобілізацію, але це є помстою для власного народу.

Тим часом контрнаступ ЗСУ на фронті продовжується. Українські прикордонники готують ґрунт для "частково мобілізованих" росіян.

Цікаво – путін побоявся назвати мобілізацію своєю ідеєю: дивіться відео