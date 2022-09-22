Однак, як сказав радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк, час платити за ненависть до інших.
Важливо "Поможемо уникнути призову": росіянам пропонують швидку "відмазку" від мобілізації
За його словами, російське суспільство хотіло відчути війну, тож тепер воно відчуває її повною мірою. Серед "можливостей", які росіянам надала війна, Подоляк згадав:
- закриті кордони,
- тотальна мобілізація,
- заклеєні роти,
- повістки через інтернет і ґрати,
- 10 років тюрми за відмову від призову.
Час платити по рахунках за ненависть до інших. Час помирати,
– сказав радник глави ОП.
Часткова мобілізація і росії та реакція росіян
Президент владімір путін зранку 21 вересня оголосив у росії часткову мобілізацію. Він аргументував це тим, що потрібно "захистити" псевдореспубліки "днр", "лнр" та інші окуповані території в Україні. Мобілізаційні процеси стартують відсьогодні – відповідний указ уже підписали.
Ще 20 вересня, коли почалася з'являтися інформація про ймовірне запровадження мобілізації, Google Trends просто вибухнули запитами росіян про те, як виїхати з країни чи отримати відстрочку. А відразу після виступу путіна росіяни розкупили всі квитки на прямі рейси з москви до Стамбулу.
Крім того, громадяни країни-агресорки почали масово гуглити способи, як зламати руку "безболісно". За декілька хвилин після цього у трендах почали випливати запити про те, як зламати ногу. Вочевидь, громадяни росії зрозуміли, що для відстрочки від призову до їхньої армії зламаної руки може бути недостатньо.
Цікаво – путін побоявся назвати мобілізацію своєю ідеєю: дивіться відео