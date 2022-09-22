Однако, как сказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, пора платить за ненависть к другим.

Важно "Поможем избежать призыва": россиянам предлагают быструю "отмазку" от мобилизации

По его словам, российское общество хотело ощутить войну, так что теперь оно чувствует ее в полной мере. Среди "возможностей", которые россиянам предоставила война, Подоляк вспомнил:

закрытые границы;

тотальную мобилизацию;

заклеенные рты;

повестки через интернет и решетку;

10 лет тюрьмы за отказ от призыва.

Пора платить по счетам за ненависть к другим. Пора умирать,

– сказал советник главы ОП.

Частичная мобилизация в россии и реакция россиян

Президент владимир путин утром 21 сентября объявил в россии частичную мобилизацию. Он аргументировал это тем, что нужно "защитить" псевдореспублики "днр", "лнр" и другие оккупированные территории в Украине. Мобилизационные процессы стартуют с сегодняшнего дня – соответствующий указ уже подписали.

Еще 20 сентября, когда началась появляться информация о вероятном введении мобилизации, Google Trends просто переполнился запросами россиян о том, как уехать из страны или получить отсрочку. А сразу после выступления путина россияне раскупили все билеты на прямые рейсы из москвы в Стамбул.

Кроме того, граждане страны-агрессора начали массово гуглить способы, как сломать руку "безболезненно". Через несколько минут после этого в трендах начали появляться запросы о том, как сломать ногу. Очевидно, граждане россии поняли, что для отсрочки от призыва в их армию сломанной руки может быть недостаточно.

Интересно – путин побоялся назвать мобилизацию своей идеей: смотрите видео