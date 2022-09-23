Росія продовжує зазнавати колосальних втрат в Україні. Намагаючись поповнити запаси "військових", країна-агресорка проводить активну мобілізацію. Зокрема, в Улан-Уде люди вже бояться виходити з хати, повідомляє джерело 24 каналу у спецслужбах.

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Як росія проводить мобілізацію

Країна-окупантка активно брехала, що студентів, які навчаються на денній формі, не мобілізуватимуть. Водночас якщо у росії щось обіцяють, все стається навпаки. В Улан-Уде студентів забрали з пар та відвезли до військкоматів.

Жодні бронювання та відстрочки не діють. Діють за принципом: "вранці вигребли з вишів – ввечері відправили на збори"

У ТРЦ "Ольхон" вже влаштували облаву у ТРЦ "Ольхон". Аби ніхто не втік, заблокували всі входи та виходи. Від оголошення часткової мобілізації минуло лише декілька днів. Однак в Улан-Уде вже живуть за принципом: хочеш бути живим – сиди вдома.

У Москві проводжають мобілізованих на вірну загибель: дивіться відео

Водночас навіть такі обставини не змушують росіян хоч якось протестувати та боротися. "Гарматне м'ясо" покірно йде на вірну смерть. У мережі опублікували відео, як у Москві проводжають мобілізованого зі сльозами та молитвами.

Зауважте – у москві проводжають мобілізованих на вірну загибель: дивіться відео