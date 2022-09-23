Про це 24 каналу сказав адвокат та правозахисник Микола Полозов. За його словами, російська влада мобілізує багато людей з Криму, бо так намагається одночасно вирішити і кримсько-татарське питання.

До теми Якими хвилями росія кидатиме мобілізованих на війну та які загрози це створює для ЗСУ

Він наголосив, що кількість мобілізованих кримських татар суттєво перевищує у відсотковому відношенні кількість інших мобілізованих чоловіків у росії. Таку жорстку мобілізацію видно ще в кількох регіонах росії, зокрема:

на далекому сході,

в якутії,

в бурятії та інших.

Фактично по національних околицях відбувається "вигрібання" мобілізованих чоловіків. Таким чином кремль вирішує ще й завдання сепаратизму у регіонах. Звісно, територія ускладнюється блокпостами. Тож, очевидно, якусь кількість людей дійсно можуть відправити на війну,

– пояснив Полозов.

На його думку, росія хоче "утилізувати" цих людей. "Враховуючи те, як російська армія веде свою діяльність, немає сумнівів, що мобілізованих після навчання кинуть одразу на лінію фронту", – сказав він.

"Ми бачимо, що гребуть практивно всіх – і кривих, і косих, і безногих, це для росії значення немає", – наголосив Полозов.

Як можна уникнути мобілізації

Правозахисник зазначив, що є кілька етапів це зробити:

найкраще – це спробувати втекти за межі росії або хоча б змінити місце проживання,

не відповідати на дзвінки, не відкривати двері,

не брати повістку та ніде не розписуватися (за це буде лише адміністративне покарання та штраф)

якщо повістку таки взяли, то за нею нікуди не йти,

якщо людина вже опиниться на призовному пункті, то звідти можна втекти, хоча тоді присудять 5 чи 7 років позбавлення волі,

а якщо людина опинилася на лінії фронту, то треба одразу здатися в полон ЗСУ.

Полозов розповів про мобілізацію в росії: відео



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