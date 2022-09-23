Про це 24 каналу сказав адвокат та правозахисник Микола Полозов. За його словами, російська влада мобілізує багато людей з Криму, бо так намагається одночасно вирішити і кримсько-татарське питання.
До теми Якими хвилями росія кидатиме мобілізованих на війну та які загрози це створює для ЗСУ
Він наголосив, що кількість мобілізованих кримських татар суттєво перевищує у відсотковому відношенні кількість інших мобілізованих чоловіків у росії. Таку жорстку мобілізацію видно ще в кількох регіонах росії, зокрема:
- на далекому сході,
- в якутії,
- в бурятії та інших.
Фактично по національних околицях відбувається "вигрібання" мобілізованих чоловіків. Таким чином кремль вирішує ще й завдання сепаратизму у регіонах. Звісно, територія ускладнюється блокпостами. Тож, очевидно, якусь кількість людей дійсно можуть відправити на війну,
– пояснив Полозов.
На його думку, росія хоче "утилізувати" цих людей. "Враховуючи те, як російська армія веде свою діяльність, немає сумнівів, що мобілізованих після навчання кинуть одразу на лінію фронту", – сказав він.
"Ми бачимо, що гребуть практивно всіх – і кривих, і косих, і безногих, це для росії значення немає", – наголосив Полозов.
Як можна уникнути мобілізації
Правозахисник зазначив, що є кілька етапів це зробити:
- найкраще – це спробувати втекти за межі росії або хоча б змінити місце проживання,
- не відповідати на дзвінки, не відкривати двері,
- не брати повістку та ніде не розписуватися (за це буде лише адміністративне покарання та штраф)
- якщо повістку таки взяли, то за нею нікуди не йти,
- якщо людина вже опиниться на призовному пункті, то звідти можна втекти, хоча тоді присудять 5 чи 7 років позбавлення волі,
- а якщо людина опинилася на лінії фронту, то треба одразу здатися в полон ЗСУ.
Полозов розповів про мобілізацію в росії: відео
Мобілізація в росії: останні новини
- У путіна ще є ілюзії, що він може змінити хід війни. Для цього він і оголосив мобілізацію. Росія після оголошення про часткову мобілізацію активно збирає "гарматне м'ясо", аби відправити на війну. Так, в Улан-Уде студентів хапають просто під час занять, а в місцевих ТЦ влаштовують облави.
- Одразу після оголошення мобілізації в окупованому Криму почали ловити чоловіків на вулиці і відправляти у військкомати. Серед мобілізованих мешканців півострова переважають татари.
- Росіяни покірно виконують накази свого бункерного диктатора, який відправляє російських чоловіків на смерть. Матері, сестри та дружини плачуть, адже розуміють, що навряд чи побачать своїх чоловіків живими.
- Військовий оглядач Іван Яковина вважає, що лідер росії боявся мобілізації, бо вона засвідчує проблеми його армії на фронті. Проте у путіна не було іншого вибору.
- На тлі оголошення часткової мобілізації в росії та хвилі охочих виїхати за кордон, у Фінляндії вирішили ввести обмеження на в'їзд громадян країни-агресора. Те саме стосується і віз.