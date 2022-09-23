Мобілізованих потрібно якось забезпечити

Про це 24 каналу розказав колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, навіть якщо російським військкоматам справді вдасться набрати 300 тисяч людей, виникає багато питань, зокрема – що з ними робитимуть та як забезпечуватимуть?

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Ступак пояснив, що в росії немає військових частин, які відповідають за розгортання мобілізованих. Тобто тисячі цих людей мають набрати, посадити в автобуси та кудись повезти. Незрозуміло лише, куди саме – у військові частини, в намети, на вулиці, якісь адміністративні центри? До прикладу, вже сьогодні, на третій день мобілізації, з'явилося відео, де новоспечені мобілізовані сплять на підлозі невідомо де.

Окрім того, що мобілізованих потрібно десь розташувати, їх ще треба одягнути, взути, забезпечити спорядженням та амуніцією. Це – ще низка питань без варіантів розв'язання.

Звичайно ж, новобранцям потрібно буде платити за їхню роботу, себто підготовку та участь у війні. Де братимуть кошти та як визначатимуть розмір платні – невідомо.

"Ті, хто воюють в Україні, отримують десь по 200 тисяч рублів – це 3300 доларів. Але вже є такі розмови, що мобілізовані, які поїдуть в Україну, будуть отримувати в 4 рази менше. Це серйозна різниця. Як вони будуть уживатися – той, хто воює за 200 тисяч і той, хто воює за 50 тисяч?", – зауважив Ступак.

Ба більше, через кілька тижнів у росії має розпочатися черговий плановий призов строковиків. Мова йде про 127 тисяч людей, яких мають набрати на додачу до 300 тисяч, яких запланували мобілізувати. Як росіяни планують виконати усі ці плани – загадка.

Людей катастрофічно бракує

Попри те, що заявлені цифри виглядають як фантастика, росія не має іншого вибору. Аби продовжувати участь у війні, їй просто необхідні люди. Однак відкрити пояснити цього не можуть, натомість – продовжують абсурдно брехати. Мовляв, ми втратили лише 6 тисяч людей, але так, потрібно ще 300.

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Насправді ж втрати більші у десятки разів. Лише за офіційними даними, українські захисники з початку повномасштабної війни знищили вже 56 тисяч окупантів. До цієї цифри потрібно додати тих, хто поранений, без рук та ніг, і не може повернутися на війну, а також відмовників та так званих дезертирів.

І виходить приблизно на те, що все це угруповання, яке було в Україні, вже не боєздатне,

– констатував Ступак.

Тому так, з одного боку, мобілізація необхідна. З іншого ж, окрім збільшення кількості "гарматного м'яса" на фронті, вона не зможе кардинально вплинути на ситуацію та становище російського війська. Адже "мобіків", яких зараз набирають, потрібно чогось навчити.

Частину з них справді намагатимуться підготувати, але деяких – одразу кинуть на фронт, у потріпані та з'єднані російські БТГ, аби доукомплектувати їх. Тобто поєднають професійних військових та людей з нульовою підготовкою та досвідом. А це, замість того, щоб підсилити угруповання, зробить його ще менш боєздатним, аніж воно було.

Ба більше, до погіршення якості російських підрозділів потрібно додати ще й сильнішу деморалізацію. Адже зараз на фронті повно російських контрактників, які чекали своїх "7 днєй до пріказа" та сподівалися, що з закінченням контракту вони попрощаються з Україною та спокійно поїдуть додому. Утім, згідно з новим указом путіна, всі контракти на період дії мобілізації стають безтерміновими, а коли вона закінчиться – не знає ніхто.

"Це ще більше морально їх прибиває. Я не знаю, як вони будуть справлятися з цим", – додав Ступак.

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Сили закінчуються

Зараз проблема росії не лише у тому, що бракує людей. Не вистачає вже й техніки, якої на початку було неймовірно багато. Зараз окупанти вимушені витягувати зі своїх резервів стару техніку, і не факт, що вона працюватиме.

"Вони шукають двигуни, шукають трансмісію по країнах колишнього срср, намагаються зробити імпортозаміщення, але воно не працює", – пояснив колишній співробітник СБУ.

Відповідно росія тепер не вироблятиме нових озброєнь, не збільшуватиме їхню кількість, не матиме і технологічних зразків, наприклад, точних боєприпасів або безпілотників.

Мобілізація – крок до краху росії

За словами колишнього співробітника СБУ, ще раніше "хруст" росії прогнозували на жовтень – листопад, однак це сталося дещо раніше, у вересні.

Ось це масове вкидання людей говорить про те, що аргументів більше немає, людей немає, війна вже програна,

– вважає він.

Ступак пояснив, що якщо на цьому етапі путін ухвалить рішення припинити війну на будь-яких умовах та вийти з України, то зможе продовжити своє існування на посаді президента росії та розбиратися там з внутрішніми ворогами. Але такого "гальма" у нього немає.

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"У нього "горить сарай – гори і хата". Його ще й оточення підштовхує. Мовляв, вова, давай, ми зараз ще трішечки піднажмемо, буквально трішечки, і все", – підкреслив він.

Російський диктатор продовжує у це вірити, адже його тримають у певній інформаційній бульбашці. Чого вартує лише те, що у 21 столітті йому приносять роздруківки з інтернету та приходять із доповідями. На основі цього він формує своє уявлення і справді вважає, що все вийде, треба лише трішки підтиснути, полякати ядерною зброєю, і все буде чудово. Але це не так.

Ба більше, путін навіть не міг уявити, що доведеться застосовувати такі заходи, як мобілізація. Ще на початку повномасштабного вторгнення він обіцяв своєму народові, що нічого такого не буде, і вірив, що Україна впаде до його ніг за лічені дні.

Воно й не дивно, адже всі, хто міг, доповідали йому, що в Україні побудували потужну агентурну мережу, що тут працюють з середини, що люди чекають його та російських "асвабадітєлєй" з квітами, потрібно лише сюди зайти.

Але все виявилося точно навпаки – український народ об'єднався у боротьбі та заручився підтримкою Заходу, і ладен на все, аби лише зберегти свою свободу та звільнити землі.

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