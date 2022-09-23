Однак часткова мобілізація, яку оголосив президент країни-агресорки, не вплине на хід бойових дій в Україні. Таку думку 24 каналу висловив військовий експерт, полковник запасу, льотчик-інструктор Роман Світан.

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Російська влада заявила про те, що буде мобілізувати резервістів, які мають певні військові спеціальності.

Як мобілізованих росіян використовуватимуть на фронті

"Однак ці люди не мають жодної бойової підготовки. Вони не знають, що робити на лінії фронту", – сказав військовий експерт.

Світан припустив, що цих мобілізованих росіян не зможуть використати навіть як "гарматне м'ясо". Тобто їх не будуть відправляти на українські позиції, аби вони вистежили наші вогневі точки.

Їх будуть використовувати як "в'ючних тварин". Перша хвиля російських "мобіків" буде забезпечувати штурмові групи, які вже зараз воюють в Україні. Вони будуть носити міномети, міни, подавати снаряди,

– зазначив військовий експерт.

Він додав, що ефективність мобілізованих буде такою ж нульовою, як і "мобіків", яких росіяни ловили на окупованому Донбасі. Тому вони ніяк не зможуть переламати хід війни.

"Навіть не помітимо мобілізаційну хвилю в росії"

Натомість часткова мобілізація в росії може вплинути на надання Україні військової допомоги.

Кількість пакетів військової допомоги тільки збільшиться. Вже зараз нам надають дуже багато наступального озброєння, яке буде "перемелювати" це російське "м'ясо", якому кремль навіть не здатний забезпечити відповідний рівень захисту,

– зазначив військовий експерт.

За його словами, завдяки західній зброї ЗСУ почнуть відправляти на "концерт кобзона" набагато більше росіян.

"Я думаю, ворог втрачатиме по 300 – 400 людей в день. Якщо ми кожні 2 дні будемо відмінусовувати близько батальйону, то мобілізаційну хвилю в росії ми навіть не помітимо", – сказав Світан.

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